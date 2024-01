PIKSIJEVE IZJAVE KOJE SU OBELEŽILE 2023. GODINU: Najbolje Bugari da me sapletu - neće moći to! Ja ću, bre, da ih odvedem na EURO!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi minule godine često se družio sa predstavnicima "sedme sile". Orlovi su izborili plasman na EURO posle više od dve decenije, a popularni Piksi je pred meč sa Bugarskom u kojem su odigrali nerešeno u Leskovcu rekao:

"Najbolje Bugari da me sapletu - neće moći to, neće moći to tako", glasile su reči popularnog Piksija.

"Pored uloge selektora, trudim se da budem dobar primer u svim segmentima, ne samo u trenerskom već i van toga: ne idem po kafanama, ne pijančim noću, ne družim se sa sumnjivim tipovima. Trudim se da uvek budem dobar primer mlađim generacijama koje dolaze", izjavio je Piksi pre plasmana na EURO.

Selektor Srbije dao intervju za "Sportski žurnal", a jedno pitanje je posebno bilo zanimljivo - upitan je da li bi postao trener Crvene zvezde?

"Nikad. Bio sam već jednom, znam kako je. Šta ima da se vraćam. Ovo je moj život, biću Srećan kad odem u penziju", poručio je Piksi.

foto: Starsport

"Oni koji budu istrčali moraju da budu na mlazni pogon. Dizel me u ovom slučaju ne interesuje, samo kerozin", rekao je selektor Stojković pred meč sa Mađarima., pa samouvereno poručio:

"Ja ću, bre, da ih odvedem (na EURO), tu nema priče!"

Fudbaleri Srbije izgubili su od Mađarske u prvom meču u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a selektor je tada "spuštao tenzije".

"Nije smak sveta", rekao je Piksi.

foto: EPA/Tamas Kovacs

"Ako ste primetili, ako niste, nema veze, ali ja činim sve dobro za srpski fudbal da naša budućnost bude svetla da i onaj ko dođe na moje mesto, da ima "hrane na toj trpezi", poručio je selektor jednom prilikom.

"Ko dođe na moje mesto će imati dobar materijal da kroji odelo".

(Kurir sport)