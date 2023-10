PIKSI ZAGRMEO PRED MAĐARE: Ja ću, bre, da odvedem igrače na Evropsko prvenstvo, tu NEMA PRIČE!

Selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković, obratiće se od 12 časova javnosti uoči utakmica kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Selektor je najavio važne mečeve protiv Mađarske u Budimpešti (14. oktobar) i Crne Gore u Beogradu (17. oktobar), potvrdio je da na njima neće biti Dušana Vlahovića i oktrio zbog čega je to tako.

Poslao je i moćnu poruku čitavoj Srbiji pred utakmice na kojima bi Orlovi mogli da obezbede plasman na Evropsko prvenstvo.

Selektor traži kerozin, a ne dizel.

- Imaćemo dovoljno vremena i maksimalan broj treninga - čak šest, možda i sedam do utakmice sa Mađarskom. Na kraju krajeva i da vidimo u kakvoj kondiciji su igrači. Imamo skoro 10 igrača koji su odigrali po 90 minuta juče i pre dva dana. Moramo da imamo kompletnu sliku zdravstvenog stanja što se tiče umora. Dosad nismo odigrali, a da nismo menjali. Oni koji budu istrčali moraju da budu na mlazni pogon. Dizel me u ovom slučaju ne interesuje, samo kerozin. To je poruka za igrače, pošto će verovatno čitati. Biće i par sastanaka pred Budimpeštu.

Poređenje sa košarkaškom reprezentacijom.

- Meni kao i svima je drago zbog velikog uspeha košarkaša i odličnog ambijenta oko tima. Njih 12 sa trenerom i stafom, napravili su ambijent. To želim u svojoj ekipi, taj ambijent i takmičarski duh. Kada sam rekao ratnike, to je figurativno da bi oni shvatili važnost utakmice. Taj mentalitet ratnički mora da bude prisutan, to znači požrtvovanje za svaku loptu, ispunjavanje taktičkih zamisli do maksimuma. Nema "mogao sam", "nisam mogao", ti - moraš. Nije mi bitno ko će namestiti ili dati gol, bitan je rezultat. Ako su Mađari toliko bolji i pobede nas, čestitaću nije problem.

Uloge Tadića i Milinković-Savića.

- Naš tim mora da se bazira na timskoj, a ne na individualnoj igri. To od početka tražim. Tadić je protiv Mađara imao ulogu iza napadača i kakvi smo bili prvih pola sata ili 45 minuta? Imali smo problema. Pitanje taktike mora ozbiljnije da se shvati, zato se razmišlja o nekim ulogama koje bi trebalo da doprinesu našoj boljoj i efikasnijoj igri.

O prijateljstvu sa Dejanom Savićevićem.

- Nisam se čuo sa Dejom, a i kada bi se čuo, teško je pričati o utakmici. To je malo tema koja može na prijateljskoj osnovi i bazi, ali ulaziti nešto dublje je potpuno nepotrebno.

Jedan fudbaler je odličnom formom u poslednjem periodu zaslužio poziv.

- Mijat Gaćinović je prošlu godinu odigrao na visokom nivou, imao je peh i nekoliko povreda od starta kvalifikacija. Trbušni zid, pa pred Bugatsku problem sa preponama... Vidim da se vratio, bio sam u Atini i gledao sam jedan meč, naravno da nije taj meč bio razlog pozivanja. Raduje me da je u odličnoj formi i da je što se zdravstvenog stanja tiče okej. Ostale igrače znam.

- Što se tiče Mihajla Ilića, on je budućnost srpskog fudbala i biće veliki igrač. On je član mlade reprezentacije, njegove igre su bile na nivou, po meni je dobio poziv zasluženo i to mora da shvati kao mtiv više i kao nagradu za ono što je pokazao. Imao je oscilacija, to i sami znate, ali normalno je za nekoga od 19 godina.

Mađarska se nalazi u dobroj situaciji pred utakmicu protiv Srbije.

- Ne verujem da će bilo šta da menjaju u sistemu iz Beograda. Imali su jednu "grobnu" tišinu što je bio plus za njih, minus za nas. Odigrali su bolje prvo poluvreme, imali su, ne neke šanse, nisu te bacili na glavu da ne znaš gde se nalaziš, ali su imali dominaciju na sredini terena zbog viška igrača. Analizom je lako doći do razloga zbog čega je to tako. Drugo poluvreme je dalo nešto drugo sa izmenama i taktičkim idejama. Slika je bila drugačija, bili smo dominantniji i kao plod toga videli smo dosta šansi, jednostavno lopta nije išla u mrežu. Ne kažem da smo zaslužili da pobedimo, ali mislim da nismo zaslužili da izgubimo.

- Mađari su u dobrom momentumu što se samopouzdanja tiče. U Beogradu su uzeli tri boda iako ni oni nisu očekivali da mogu da dobiju, to je moje lično mišljenje. Sad je na nama da vratimo to, da vratimo ta tri boda. Što se formacije tiče, biće promena zbog kažnjenih igrača, ali što se kompozicije tiče, neće biti nekih promena.

- Srećni smo što ćemo učestvovati u takvom ambijentu. Imaju svoje kalkulacije, svoju matematiku, ali imamo i mi. Učinićemo sve da do njihovog slavlja ne dođe.

Stvorila se slika da Srbija loše igra u kvalifikacijama.

- S pravom smo kritikovani zbog Katara i Mundijala. Dali smo ljudima dovoljno materijala da te kritikuju, da ne kažem nešto ružnije. Onda u psihološkom smislu moraš da budeš jak da izdržiš te pritiske. Negativan efekat posle očekivanja na Svetskom prvenstvu... Kad je već to tako, onda to što smo navikli javnost da igramo fudbal koji svi vole, sada smo u situaciji da je rezultat najvažniji, niko te više ne pita za igru. Opet, ne možeš bez igre doći do rezultata i da čekaš da se nešto desi u tvoju korist zahvaljujući nekom drugom.

- Verovao sam da možemo da imamo koji bod više, ali i ovako je situacija potpuno jasna. Devet bodova je u igri, treba biti najbolji kad je najvažnije. Budimpešta je važna, Crna Gora u Beogradu je važna. Ne očekujem da nam neko nešto pokloni, već da sami sebi zaradimo ono što budemo zaradili.

Još malo o atmosferi koja čeka Orlove. Srbija je sa Piksijem odlične utakmice odigrala u Lisabonu i Oslu pred punim stadionima.

- Ovo je finalizacija ovih kvalifikacija, moramo da budemo na visini zadatka. Ubeđen sam da imamo kvalitet za tako nešto. Na pravim utakmicama treba pokazati da si pravi. Voleo bih da se ponove Lisabon i Oslo i onaj Stokholm i gde smo sve bili...

O povratku Mihaila Ristića.

- Drago mi je što se vratio, puno ga cenim. Njegov izostanak iz reprezentacije... ako za godinu dana odigrate osam minuta, malo je neozbiljno da ga pozovem. Grupa igrača koja je ranije igrala, a sada ih nema, sve je zbog minutaže. Drago mi je što je Ristić pronašao klub u kom igra u kontinuitetu. Zbog toga sam ga i pozvao. Žao mi je bilo zbog ranijeg perioda, ali svestan je bio situacije u kojoj se nalazi. Izabrao je odličan klub, Benfiku, ali na toj poziciji koju igra već je bilo standardnog igrača.

Razmišlja o promenama u odnosu na prvu utakmicu iz Beograda.

- I te kako razmišljam o promeni. Imaćemo malo više vremena nego ranije. Probaćemo neke taktike i sisteme koje bi trebalo da pomognu našoj reprezentaciji. U opciji je nekoliko stvari, ali najbitnije je šta je u mojoj glavi. Izaći ćemo spremni.

Moćna poruka Piksija.

- Ja ću, bre, da ih odvedem, tu nema priče! Osećam se daleko bolje i motivisanije nego pre mesec dana, iskren da budem. To možda nikoga interesuje i ne treba, ali ta jedna praznina kada si pod kaznom i kada jednu od najvažnijih utakmica igraš bez publike, to je osećaj koji ne bih želeo da imam više dok god sam selktor. Želim pun stadion, atmosferu, ambijent... da budem deo sportske manifestacije gde će ljudi da te ponesu, gde imaš razlog zašto igraš. Radujem se zobg tih 70.000 ljudi koliko nas čeka u Budimpešti, jedva čekam. Dalko sam motivisaniji, to se da primetiti na meni.

Bez kalkulacija do kraja kvalifikacija.

- Moramo da osvajamo bodova onoliko koliko će biti doboljno za odlazak na Evropsko prvenstvo. Ne bavim se kalkulacijama, ići ćemo na pobedu. Ono što budemo pokazali reći će na kraju šta smo mi to zaslužili. Idemo uz respekt prema Mađarima, ali prvo respektujemo sebe. Mislim da smo nezasluženo izgubili bez publike. Taj izlazak kroz tunel na teren bez adrenalina... U drugih 45 minuta smo bili na nivou na kom Srbija treba da bude. Nismo postigli gol i izbegli poraz, ali to ne znači da ne možemo da pobedimo Mađarsku u Budimpešti.

Koliko povreda Vlahovića menja plan za utakmicu protiv Mađarske?

- O ovoj utakmici razmišljam već mesec dana, to je moj deo posla. Sva moja pažnja je usmerena ka toj utakmici. Da li menja planove ili ne... morate da budete svesni da nijedan trener ne voli kada su mu igrači povređeni, ali morate da prihvatite tu činjenicu. U momentu kada Vlahović nije bio u igri Juventusa naravno da si kao trener zabrinut. Pustiš tu nedelju, pa onda druge nedelje ista priča i onda shvatiš da ga nećeš imati. Raduje me da ćemo imati malo više vremena da radimo na taktičkim stvarima, iskoristićemo maksimalno vreme da se ekipa uigra i da igrači imaju čistu sliku, viziju i poruku šta i kako treba raditi. Naravno da mi je žao što nije sa nama, očigledno da neke stvari i neke povrede malo te brinu. Mlad je igrač... problemi sa preponama, problemi sa leđima... nije to baš normalno, ali moramo da prihvatimo.

Mnogi su očekivali bolje izdanje Orlova u kvalifikacijama.

- Tražite rezultat, ili bolju igru? Mislim da je u ovoj fazi takmičenja rezultat najvažniji. Da možemo bolje - možemo. Svako ima pravo da kritikuje. Cilj mene, igrača i FSS je da se nađemo na Evropskom prvenstvu. Mislim da nije alarmantna situacija, s obzirom na to da smo s istim brojem bodova i utakmicom više od Mađara, a igramo utakmicu tamo. Ne treba da donosimo prerane zaključke.

- Nemojte da imate dilemu, Srbija će učiniti sve da dođe do cilja. Od neverovatne važnosti su utakmice protiv Mađarske i Crne Gore i naravno poslednja protiv Bugarske. Moramo ići do kraja i moramo dati gas do kraja. Od nas zavisi, mi smo ti koji odlučujemo o našoj sudbini. Po prvi put otkako sam ja selektor da mi ne trebaju fudbaleru već ratnici, u jednom mentalnom smislu. Ići ćemo na pobedu u obe utakmice. Ne idemo na ekskurziju u Budimpeštu iako je to jedan od najlepših gradova u Evropi. Želimo revanš za poraz u Beogradu, mislim da ga nismo zaslužili. Moramo to sada da preokrenemo u našu korist.

O Vlahoviću na startu konferencije

- Vlahović je otpao sa liste, ima bolove u donjem delu leđa. Imali smo informaciju još prošle nedelje, bio sam u kontaktu sa njim. Doktor je bio u komunikaciji sa njim i doktorom Juventusa - rekao je Piksi na početku konferencije.

Uoči konferencije:

Orlovi će prvo 14. oktobta igrati protiv Mađarske u Budimpešti, a zatim će 17. na Marakani ugostiti Crnu Goru.

Posle pet mečeva Srbija ima 10 bodova, koliko i Mađarska koja ima i utakmicu manje. Crna Gora je treća sa osam bodova.

U slučaju dobrih rezultata, Orlovi bi 17. oktobra mogli da slave plasman na Evropsko prvenstvo prvo za našu državu još od 2000. godine.

Neposredno pred obraćanje selektora iz Italije je stigla informacija da Dušan Vlahović neće igrati u važnim utakmicama.

Očekuje se da, između ostalog, Stojković govori i o centarforu Juventusa.

