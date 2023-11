"OVI IGRAČI SU HEROJI, JEDNA ZLATNA GENERACIJA..." Piksi nakon odlaska Srbije na EP - Ne može bez tenzija, morate malo da drhtite

Srbija se plasirala na Evropsko prvenstvo posle 24 godine čekanja!

Orlove ćemo gledati na smotri najboljih evropskih reprezentacija u Nemačkoj 2024. godine, nakon što su danas u Leskovcu remizirali sa Bugarskom - 2:2.

Na konferenciji za medije posle meča, selektor Orlova Dragan Stojković Piksi istakao je da je ovo veliki dan za srpski fudbal.

- Čestitam vam svima Evropsko prvenstvo. Jeste da ste morali da čekate 24 godina, Vlahović se gotovo nije ni rodio tad, zapravo jeste, bio je beba. Ovo je generalno veliki dan za srpski fudbal, uspeli smo ono što smo imali u planu, nešto što smo verovali da možemo. Ovi igrači su heroji, jedna zlatna generacija koja je upisala svoja imena zlatnim slovima. Prvi put Srbija kao samostalna država će biti deo najveće smotre u Evropi. Velika satisfakcija, radost, uspeli smo u tome, verovali smo. Ovo prvenstvo ide kao poklon Srbiji, državi, zavijoriće se srpska trobojka.

foto: Nenad Kostić

Srbija se na Evropsko prvenstvo plasirala posle velike drame...

- Ne može bez tenzija, morate malo da drhtite. Rekao sam da meč neće biti lak, videli smo dosta lepih akcija, jedno poluvreme smo dominirali, svesni da imamo vođstvo 1:0. Onda su se desile jedna, pa druga greška, pokazali smo mentalitet, da ne želimo da se predamo i da budemo poraženi, to su odlike velikih ekipa. Mislim da taj drugi pogodak naš i izjednačenje koje je značilo da ćemo se kvalifikovati... Nisam znao rezultat iz Budimpešte, momci zaslužuju čestitke, to su momci koji su imali šok posle Škota, podigli su se, uspeli da odu na SP, da budu prvi u Ligi nacija. Našoj naciji poklanjam i vraćam im dug za Katar. Ovaj EURO je moj dug prema naciji zbog onog od prošle godine.

Uspeli su Bugari danas da preokrenu rezultat, i povedu sa 2:1...

- Ovo je bila taktička utakmica. U psihološkom smislu je bilo jako teško. Bez ozbira, ponavljam, pokazali smo odličan karakter, povukao sam neke poteze sa klupe, mislim da su bili dobri, ne da mislim, nego sam siguran. Nije bilo panike ni kod 1:2, stalno igračima to ponavljam. Ako dođe do situacija koje nam ne idu u prilog, verujemo da možemo do rezultata.

foto: Nenad Kostić

Osvrnuo se Piksi i na neke greške koje treba ispraviti u nastavku.

- Čovek se uči dok je živ, treba vam vremena za rehabilitacijom. Posle žreba sam rekao da možemo i da ćemo otići na prvenstvo. To obećanje koje sam dao sam na kraju i ispunio. Ovo je za sve one koji nas vole, za oni koji ne misle isto, ovo je i njihov uspeh. Srbija može da bude ponosna. Ovi igrači su napravili jedan rezultat koji će se pamtiti i oni su za mene heroji. Zašto? Zato što je ispisana istorija. Ove kvalifikacije su bile istorijske za nas i uspeh je plasirati se. Stavljaš ime svoje u istoriju, to ne može da se kupi, jer cena ne postoji. Oni su zaslužili da budu respektovani.

Najvažnije je da je cilj ostvaren, a to je plasman na Evropsko prvenstvo!

- Treba da odredite plan i cilj i da se držite tog puta. Protivnici vas analiziraju. Ko god da igra protiv Srbije, daje više sto posto mogućnosti. Svako želi da se dokazuje protiv nas. To ko će šta da kaže i interpretira misli, to je nevažno. Bitno je šta ja kažem, šta igrači rade na terenu, kako funkcioniše svlačionica. To mene ispunjava kao trenera, evo već tri godine nikada nisam imao problema sa komunikacijom. Svaka utakmica iziskuje napor. Nekome će se svideti to, nekome se neće svideti, ali mnogi meni kažu da je semafor važan i to je bitno. Kako dolaziš to njega to je totalno nebitno. Možda su i u pravu. Mi smo večeras morali da budemo svesni značaja na kraju, ali opet smo uspeli u cilju koji smo zacrtali. Danas dva štopera daju dva gola, kada daju golove, onda je sve kako treba.

Kurir sport

Bonus video:

00:19 Atmosfera pred početak utakmice