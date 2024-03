"UZIMAO SAM KOKAIN I ALKOHOL, BIO SAM U ZATVORU..." Bolna ispovest legende engleskog fudbala: Odustaću kad budem u DRVENOJ KUTIJI!

Pol Gaskojn jedan je od najvećih talenata engleskog fudbala koji zbog svog načina života neće biti upamćen kao igrač, već kao neko ko je pravio haos van terena.

U opširnom intervjuu za za "High Performance" popularni 'Gaza' rešio je da otvori dušu i priča o problemima kroz koje je prošao, ali i situaciji u kojoj se sada nalazi.

- Pošto sam otišao na prvi sastanak anonimnih alkoholičara, napravio sam 12 koraka, a jedan od njih je bio da upoznam osobu koju krivim za svoje probleme i da je upoznam, ta osoba sam bio ja sam - počeo je priču Gaskojn, pa u dahu nastavio:

- Bio sam srećni pijanac, ali nisam više, sada sam tužan pijanac. Ne izlazim da pijem već pijem kod kuće. Ljudi znaju Pola Gaskojna, ali ‘Gazu’ niko ne zna. Čak ni ja sam nekada. Mislim da nisam izneverio nijednog trenera, igrače ili navijače. Ako sam ikoga izneverio, to sam bio ja sam.

Danas legendarni 'Gaza' živi kod agenta Kejti Dejvis.

- Nazvao sam Kejti u novembru pre nekoliko godina i počeo da plačem zbog onoga što sam uradio sebi i drugim ljudima. Bio sam u zatvoru i na rehabilitaciji, šmrkao sam kokain sa daske na vc šolji i još mnogo toga. Sada živim kod nje u stanu.

Nije se tu Gaskojn zaustavio:

- Nekoliko puta sam plakao na pozornici. Nedostaje mi to subotom, znate, da zabavljam ljude. To mi je pružalo neverovatno uzbuđenje i nedostaje mi to. Emotivno sam osetljiv. Ponekad brzo zaplačem. Zadržavam puno stvari u sebi, stvari koje bi trebalo da podelim, ali se bojim da ih delim sa ljudima. Mislim da nikada neću odrasti, što mi ne smeta, znate? Ponosan sam na ono što sam pružio ljudima. Donirao sam skoro milion funti različitim dobrotvornim organizacijama i zamolio ih da to drže tajnom. Nikada se nisam predao. Mislim da ću odustati tek kada budem u drvenoj kutiji. Osim toga, nastaviću se boriti - zaključio je on.

Kurir sport / "High Performance"