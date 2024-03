STOP GOVORU MRŽNJE PREKO INTERNETA: Velika kampanja, slavni fudbaler u prvim redovima

Fudbaler Antverpena Tobi Aldervejreld predvodi ove sedmice kampanju Fudbalskog saveza Belgije protiv govora mržnje, nakon što su nadležni prijavili porast rasističkih ili diskriminatorskih poruka na interentu upućenih fudbalerima.

Preteće poruke ostavile su trag na Aldervejreldu, a jedne od najstrašnijih su: "Ove nedelje, ćerka će ti nestati" i "Ako bog da, porodica će ti umreti".

On je poruke dobio putem interneta prošle sezone posle pobede protiv Genka u plej-ofu belgijske lige u kojoj je postigao vodeći gol.

Nekoliko nedelja posle toga, u drugoj utakmici protiv Genka, bivši fudbaler Totenhema je postigao gol iz daljine u poslednjim trenucima utakmice i doneo titulu Antverpenu. Posle toga dobio je pretnje i uvrede putem interneta.

"Možeš da kažeš sebi da je to onlajn, da je pisano u brzini, pa da to ne znači ništa. Ali postoje granice. Pretnje su otišle predaleko i ne možemo to da prihvatimo. Svako ima pravo da bude ljut, uznemiren, čak i da mrzi nekoga, ali ne smete to da delite sa ostatkom sveta", rekao je Aldervejreld u video poruci.

Pretnje putem interneta dobili su još neki belgijski reprezentativci, Romelu Lukaku i Amadu Onana, koji je posle poraza Evertona od Aston Vile (0:4) nazvan "beskorisnim majmunom".

Everton i Premijer liga su osudili uvrede i ohrabrili navijače da prijave takvo ponašanje. Takođe i Aldervejreld je pozvao igrače, sudije i navijače da budu beskompromisni. Nakon što je njegova porodica dobila pretnje, on je preduzeo mere i osumnjičeni je brzo identifikovan.

"Policija će to shvatiti vrlo ozbiljno. Ti ljudi će biti uhvaćeni. Policija može da ih uhapsi. Neće više moći da misle: 'Ja sam za kompjuterom, mogu da radim šta želim'. Ovo će naterati ljude da razmisle", rekao je Aldervejreld.

Belgijski savez saopštio je da koristi probnu verziju onlajn alata koji je razvila Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) koji automatski može da briše komentare mržnje na svojim društvenim mrežama.

"Od pokretanja te alatke u avgustu 2023. godine, oko 1.200 komentara povezanih sa govorom mržnje, diskriminacijom i rasizmom je uklonjeno", piše u saopštenju.

Savez je dodao da planira da alat učini dostupnim članovima muških i ženskih reprezentacija.

Kurir sport

