SRBI VOLE RUSE I PUTINA! NEOBJAŠNJIV JE RAZLOG! Bivši igrač Partizana se nada: Valjda će Novak Đoković doći na utakmicu u Moskvi!

Milan Vještica, ostavio je dubok trag u Rusiji igrajući za Zenit iza Sankt Peterburga. U Srbiji dugi niz godina nosio je dres Vojvodine, a onda je za jednu sezonu provedenu u Partizanu osvojio duplu krunu.

foto: Printskrin/Jutjub

Danas je Milan Vještica (44) trener, tačnije pomoćnik Nenadu Lalatoviću u subotičkom Spartaku. Pred prijateljsku utakmicu Srbije u Rusiji, 21. marta u Moskvi, govorio je za portal Metaratings.

- Drago mi je što će igrati Rusija i Srbija, jer su to dve bratske zemlje. A i sport treba da ujedinjuje ljude. Bilo bi sjajno kada bi Novak Đoković došao na utakmicu. Novak je sjajna osoba. I on i Nikola Jokić su ambasadori Srbije u svetu sporta, ali za mene je Nole broj jedan. On je najbolji u svom sportu već godinama. Svaki sportista zna da je tako nešto gotovo nemoguće. Novak je nacionalni ponos Srbije - rekao je Milan Vještica.

foto: Maksim Konstantinov/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pune četiri sezone Vještica je igrao za Zenit, od 2002. do 2006. Godine 2003. osvojio je Liga kup Rusije. Sada u dresu Zenita, baš na njegovoj poziciji štopera igra još jedan Srbin Strahinja Eraković. U Premijer ligi Rusije odigrao je 130 utakmica i dao dva gola.

- O njemu imam samo pozitivno mišljenje. Godinama je igrao za Crvenu zvezdu, još je mlad i napredovaće. Može da igra kao štoper, ali i kao desni bek. Mislim da je Zenit uradio dobru stvar što ga je doveo.

foto: www.fcdm.ru

U Partizanu je Vještica sarađivao sa Slavišom Jokanovićem, zato je i iznenađen što srpski trener nije uspeo u Dinamu iz Moskve.

- Sa Jokanovićem sam osvojio duplu krunu. Posle toga je on vodio timove iz Premijer lige i Čempionšipa. Slaviša je sjajan trener, moj sugrađanin iz Novog Sada, ali nije moguće da uvek budete uspešni. Pogotovo kada se od vas očekuju veliki rezultati.

foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia

Objasnio je bivši fudbaler Zenita fenomen Vladimira Putina, kojeg Srbi mnogo cene, poštuju i vole.

- Ako pitate Srbina zašto voli Putina, verovatno neće moći da vam da jasan odgovor. Srbi ga jednostavno vole. Štaviše, većina Srba uglavnom ne prati kakav je život u Rusiji. Ako ih pitate, samo će vam reći da su Rusi braća - bio je jasan Vještica.

Objasnio je potom Milan Vještica da mu klub iz Sočija koji je bankrotirao 2011. duguje i dalje novac, da je Zenit napustio zbog trenera Dika Advokata koji mu je rekao da ne računa na njega, iako je imao ugovor do 2008. godine, te da se najbolje u Sankt Peterburgu osećao kada je ekipom šefovao Čeh Vlastimil Petržela.

Kurir sport/Metaratings

00:47 Piksi postao počasni građanin Opštine Palilula