ISPLIVAO ŠOK SNIMAK SA MEČA! Skandalozan ispad sudije Ilića na 172. večitom derbiju: Grubo grešio, pa OPSOVAO igrača Partizana!

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigrali su nerešeno 2:2 u izuzetno uzbudljivom 172. večitom derbiju.

Pred punim stadionom "Rajko Mitić", domaća Zvezda je povela golom Uroša Spajića, a Partizan je preokrenuo golovima Mateusa Saldanje u prvom minutu naknade prvog poluvremena i Alda Kalulua u 49. minutu. Na 2:2 je poravnao Šerif Endiaje u 67. minutu.

Glavni sudija Pavle Ilić nije se proslavio na ovom meču. Debitant u večitim derbijima napravio je nekoliko velikih grešaka na ovom meču i svojim neprofesionalnim ponašanjem zgrozio brojne ljubitelje fudbala u Srbiji.

Naime, na društvenim mrežama pojavio se snimak jednog šokantnog detalja koji je iz prvog poluvremena u kojem su glavne uloge imali arbitar iz Kragujevca i Partizanov stranac Gajas Zahid.

Zahid se žalio Iliću zbog toga što mu nije dosudio faul, a Ilić ga je nakon svega u jednom momentu i opsovao.

Veznjak se žalio zbog odluke Ilića, a glavni arbitar se okrenuo ka njemu i uzviknuo "shut up" (ućuti), a sekund kasnije ljutito je odbrusio i : "Shut the f*ck up!" ("Je**** ućuti") što su zabeležile TV kamere.

Čovek sišao s tribine, odsudio 90 minuta i vratio se natrag#kkcz #kkp pic.twitter.com/p0oiWLhBO8 — Glengeri kontakti (@FuckinDeadbeat) March 10, 2024

“Shut up, shut the fuck up” Захиду после дискутабилне одлуке. Срамота. pic.twitter.com/sNgxGJDtZK — Vladimir Milenkovic (@VladimirM98) March 9, 2024

Kurir sport/J.M.

00:18 radost igrača i navijača Partizana posle gola u 172. večitom derbiju