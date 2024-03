"DETONACIJA" U SRPSKOM FUDBALU! Dragan Stojković Piksi ostaje selektor i POSLE EURA! Želi na DRUGI MUNDIJAL sa reprezentacijom!

Novi ugovor za selektora!

Fudbalski savez Srbije spremio je novi ugovor za aktuelnog selektora naše reprezentacije - Dragana Stojkovića Piksija.

Čovek koji je odveo reprezentaciju na Mundijal u Katar i Evropsko prvenstvo u Nemačkoj predvodiće sa klupe Orlove i na putu ka Mundijalu u Americi i Kanadi, saznaje Informer.

Pregovori u završnoj fazi

Piksi će dobiti novi ugovor koji će trajati do kraja kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a potpis bi trebalo da padne najkasnije do prijateljske utakmice sa Rusijom.

"Priča o Piksijevom ugovoru traje duže vremena. Ovaj koji trenutno ima važi mu do kraja Evropskog prvenstva, preciznije do trenutka dok Srbija bude na istom. Piksi je želeo što pre da reši svoj status i potegao je pitanje novog ugovora. Tražio je da sad zna razilaze li se na leto ili će da vodi selekciju još jedan ciklus. Dogovor je da bude tu naredne dve godine. Sve je dogovoreno, potpisaće novi ugovor, a potpis će staviti ovih dana, najkasnije do prijateljske utakmice sa Rusijom", otkriva izvor pomenutog lista.

Kurir sport/J.M/Informer