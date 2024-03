NAJBOLJI FUDBALER PARTIZANA LJUT ZBOG PIKSIJEVE IZJAVE! Brazilac odgovorio selektoru Srbije: Gledao je samo jednu utakmicu?!

Mateus Saldanja reagovao je na izjavu Dragana Stojkovića. Selektor reprezentacije Srbije je na konferenciji za medije istakao da će Crvena zvezda da osvoji šampionsku titulu i to se nije dopalo brazilskom napadaču iz Humske. Zbog toga se oglasio na društvenim mrežama.

Jedna od fan stranica Partizana postavila je tu Piksijevu izjavu i citirala deo o borbi za titulu u Srbiji.

"On je gledao samo jednu utakmicu?", odgovorio je Saldanja i izazvao reakciju navijača koji su bili oduševljeni njegovim komentarom na ovu temu.

foto: Starsport

Selektor "orlova" bio je na "Marakani" i gledao je goleadu i remi dva najveća srpska kluba (2:2).

- U poslednjih 10 godina nisam video takav derbi. Sve pre toga je bilo mučenje i negledljivo, po svemu. Ovaj derbi je ostavio jak utisak, prvi put sam video da je stadion ispunjen dosta dobro, divan ambijent. Zvezda je daleko bolji tim, daleko bolja igra... Što ste vi videli, to sam video i ja. Dobro je što smo videli sve ono što fudbal može da donese. Zadovoljan sam, išao sam da vidim derbi uživo zbog Mijailovića i Baždara, igrača koji su na spisku. Generalno sam zadovoljan onim što sam video, iako tamo stranci vode glavnu reč i oni su ti koji su glavni igrači. Ali baš dobar derbi, jako mi se svideo. I intezitet i puno šansi, golova.

Potom se osvrnuo na stanje na tabeli.

- Ne znam kako je Partizan do marta bio na prvoj poziciji, nije mi jasno. Ogromna je razlika u igračkom kadru, roster koji Zvezda ima u odnosu na Partizan je nemerljiv. Zvezda će biti prva, Partizan drugi i to je to... Biće interesantno za četvrtu poziciju. Raduje me što se Kragujevac podigao, za TSC je zagarantovano treće mesto. A ovo gore, to je rešeno, nemojte da gledate to.

Kurir sport/Mondo

Bonus video:

00:30 Piksi na Puškaš Areni