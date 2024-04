SALDANJA NA SEBI RADI DESET SATI DNEVNO! Duljaj govorio o Brazilcu, ali i PROBLEMIMA: Nisam do sada imao takva iskustva!

Fudbaleri Partizana u sredu od 16.55 gostovaće Voždovcu na krovu TC Stadion, a svoja očekivanja pred meč 28. kola Superlige Srbije izneo je šef stručnog štaba crno-belih, Igor Duljaj.

- Očekujem veoma tešku utakmicu. Imamo u vidu da Voždovac nema od početa drugog dela pobedu i to nas tera na dodatni oprez. Oni su u mnogim utakmicama bili na nivou uprkos porazima. Izgubili su od TSCa 2:0, ali igrom su pokazali da mogu da budu nezgodni, naročito na svom terenu gde nemaju šta da izgube. Veštačka podloga je u pitanju, drugačije su okolnosti. Igrači znaju da je to veštak, većina ih je tu igrala već. Neće biti blata, lošeg terena… sa druge strane, drugačija su kretanja, drugačije igrači koče… Tako je, kako je. Nemamo šta da se žalimo. To je jedna utakmica i moramo da se adaptiramo. Verujem da će najmlađi kolega (Nikola Mitić) da se dobro pripremi, a naš cilj su tri boda - počeo je priču Duljaj, pa nastavio:

- To je ekipa koja će igrati visok presing sutra. Imaju dosta igrača koji su agresivni. To je njihov stil i radujem se otvorenoj igri. To znači da će oba tima imati dosta prostora. Nama je utakmica iz mnogo razloga izuzetno važna. Sedam dana kasnije ponovo igramo sa Voždovcem u kupu.

foto: Starsport©

Zatim se osvrnuo i na igrački kadar.

- Imamo problema sa povredama i ne možemio još da računamo na Saldanju. Videćemo za Natha i Zahida koji nisu trenirali poslednja dva dana. Saldanja meni svaki dan šalje izveštaje šta radi, koje su procedure. Ono što je meni poslednji put rekao jeste da bi trebalo da se vrati sredinom meseca. To je dosta brzo. Videćemo kada se vrati u trenažni proces. On toliko radi na sebi, deset sati dnevno. Što terapije, što treninzi. To je pokazatelj njegovog ulaganja u sebe i njegove želje da se što pre vrati. Natho i Zahid (zbog ramazana preko dana ne piju vodu) ako budu u protokolu biće im nešto lakše jer neće biti tako visoka temperatura. Nisam do sada imao takva iskustva, ali naravno da poštujem to.

Govorio je i o duelu sa Spartakom koji su crno-beli rešili u svoju korist.

- Uvek kada se dobije meč pravim analizu. Kada se izgubi, odmah se zna zbog čega. Važno je da ne izgubimo samopouzdanje. Moji moci bili su opterećeni nekim prošlim rezultatima i hteli ne hteli imaju pritisak. Imamo mnogo mladih igrača. Kovačević, Severina, Baždar, Kastiljo, Trifunović… Teško je očekivati od njih da igraju za rezultat. Iskusniji moraju da im pomognu da skinu taj pritisak. A ovo je Partizan, mora da igra i živi sa pritiskom.

foto: Starsport

Za kraj, dotakao se i Bojana Kovačevića.

- Izuzetno mlad igrač koji ima mnogo prostora za napredak. Došao je u Partizan gde ima mogućnost da se razvija kao igrač i ličnost. Partizan će mu biti odskočna daska. Vaspitan, kulturan i vredan momak kojeg čeka lepa budućnost. Ima karakter, vredno radi i evropski klubovi će se boriti za njega", rekao je Duljaj, a zatim se saglasio sa tvrdnjom novinara da je bilo napretka prilikom branjenja prekida "Ima napretka. To je pokazala i poslednja utakmica gde smo imali 13 kornera. Ali pozitivno je da smo 12 puta izbacili loptu glavom. Kovačević je bio dominantan u skoku. Izbacivanje lopte u korner nije uvek najbolje rešenje. To je pokazatelj i gubitka koncentracije. Ako napravimo analizu velikih transfera iz Partizana. Pavlović, Ilić, pozicije gde je Partizan uspeo da razvije mlade. Na odličnom putu su Kovačević i Miličić. Vreme i fudbalska pijaca određuju ko koliko vredi - zaključio je Igor Duljaj.

