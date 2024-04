TUHEL BESAN POSLE NOVE BLAMAŽE BAJERNA: Bavarcima se ovo nije dogodilo 12 godina!

Fudbaleri Bajern Minhena doživeli su jiš jedan šokantan poraz.

Bajern je nakon velikog preokreta poražen od Hajdenhajma rezultatom 3:2.

Ni vođstvo od 2:0 nije bilo dovoljno Tuhelovoj ekipi da dođe do pobede, jer je domaći tim posle samo pet minuta igre u drugom delu stigao do 2:2 i potom i do preokreta i pobede.

"Ovakve stvari ne smeju da nam se dešavaju na ovom nivou. Imali smo sve pod kontrolom na poluvremenu i sada je zaista teško odgovoriti šta se dogodilo kasnije. Mučili smo se da zadržimo nivo, nažalost, ista stvar nam se ponovila i danas. Prokockali smo utakmicu u prvih 15 minuta drugog poluvremena, nakon što smo odradili toliko dobrih stvari u prvom delu igre. Stvorili smo tri, četiri šanse da postignemo treći gol, ali nismo pogodilo. Način na koji smo primali golove bio je jednostavno nedopustiv i prelak", rekao je Tuhel.

foto: AP Martin Meissner

Inače, ovo je Bajernu bio peti poraz u ovoj sezoni, a toliko poraza poslednji put Bavarci su doživeli još u sezoni 2011/12, što je još jedan pokazatelj da je Tuhelov tim najlošiji u novijoj istoriji.

Zanimljivo, baš u toj sezoni 2011/12, Bajern nije bio šampion, jer je Klopov Dortmund osvojio Bundesligu. Nakon toga je počela dominacija Bajerna koja će trajati do ove godine.

Kurir sport