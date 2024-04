RADIO SAM NA GRAĐEVINI I KONOBARISAO DO JUTRA! Osvojio titulu sa Zvezdom, ali je preživeo svašta: Borio sam se za KORU HLEBA!

Navijači Crvene zvezde verovatno se sećaju Petra Orlandića. Crnogorski fudbaler bio je deo tima sa Marakane od 2015. do 2017. godine i na 34 utakmice postigao je 15, a namestio jedan gol.

Osvojio je i jednu titulu sa Zvezdom, a sada se u razgovoru za Meridian sport dotakao jednog malo težeg perioda u životu kada je na početku karijere morao da radi dva posla kako bi preživeo.

- Radio sam kao građevinski radnik preko dana, do tajminga za trening, pa onda povratak na posao. Ako bi se povremeno desilo da nema posla u toj brašni, onda bih konobarisao do jedan sat posle ponoći. Nekada sam i kombinovao dva posla. To nije tajna za ljude iz Crne Gore koji me poznaju. Oni znaju da je to istina, ali nikada do sada nisam o tome želeo da pričam za medije. Nisam koristio patetiku da skupljam poene na Marakani. Moj cilj definitivno nije bio da osetim sažaljenje kad me neće gol. Svaki pošten posao je za ljude, iz toga sam mnogo naučio. Poštujem svakoga, bez obzira na ono čime se bavi. Nikada se nisam stideo. Sa ocem nisam imao kontakt i zato nije mogao da mi pomogne, pa sam se tako borio za koru hleba. Ja nisam bio najbolji igrač, niti sam sebe ikada tako video. Određena doza popularnosti koju sam u tom trenutku stekao me nije promenila. Uvek mi je jedino bilo važno da budem dobar čovek i da javnost stekne takav utisak o meni. I dalje želim da me pamte kao dobrog čoveka, a ne po tome kakav sam fudbaler. Nebitno mi je to, uspevali su i gori od mene. Majka me je učila da budem čovek i njoj sve dugujem u životu - rekao je Petar Orlandić za Meridian sport.

Orlandić je sada član Jezera iz Plava, a tokom karijere branio je boje nekolicine klubova iz Crne Gore, Portugala, Kine, Tajlanda, Bosne i Hercegovine i sa Malte.

Kurir sport / Meridian sport

