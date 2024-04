SIN JE SLAVNOG SRPSKOG FUDBALERA KOJI JE SEBI ODUZEO ŽIVOT: Beograđanin najbolji strelac hrvatske lige! O njemu pričaju velikani

Uroš Mrdaković (19), ime je koje se sve češće pominje u Hrvatskoj.

Mladi napadač Slaven Belupa iz Koprivnice najbolji je strelac hrvatske juniorske lige sa 15 golova, a svoj tim je odveo i u finale Kupa izbacivši Hajduk iz Splita.

Uroš je sin Miljana Mrdakovića, poznatog srpskog reprezentativca koji je 2020. godine oduzeo sebi život.

Pokojni otac je igrao za naš nacionalni tim na Olimpijskim igrama u Pekingu, a tada je bio i čuveni meč protiv Argentine, za koju je tada nastupao Lionel Mesi.

Mrdaković je imao ponude Anderlehta i Olimpijakosa, ali se opredelio za hrvatski tim.

- Da, bilo je poziva dok sam bio kadet. Ali kad je stigao poziv od Slavena, odmah sam prihvatio izazov. Puno mi je pomogao Komnen Andrić, rekao mi je sve najbolje o hrvatskoj ligi, klubovima, uslovima... Takođe mi je rekao da neću imati nikakvih problema i stvarno je tako. Uživam u Hrvatskoj, nikakvih problema nisam imao, svi pomažu, pitaju treba li mi šta - kaže Uroš za 24 sata.

Mrdaković je i kapiten Slavena, a na konstataciju da se o njemu priča i u najvećih hrvatskim klubovima, kaže.

- Bila bi mi čast da zaigram za Dinamo. U HNL-u sam debitovao upravo protiv Dinama na Maksimiru, sjajan klub. Teren im je fenomenalan, pa atmosfera. Imaju najbolju ekipu u Hrvatskoj. Ko će biti prvak? Mislim da derbi na Rujevici (Rijeka) neće odlučivati, da će se odlučiti na manjim utakmicama.

O poređenju sa pokojnim ocem Miljanom, Uroš dodaje.

- Kažu da sam isti otac. I on je bio napadač, davao je dosta golova, kažu da imam taj njegov osećaj za gol, tu napadačku glad za golovima. To mi je stvarno najlepši kompliment. Da, tad su za Argentinu igrali Mesi, Aguero, Di Marija, Rikelme... Obali Slonovače je dao gol, to je isto bila tad sjajna ekipa, u napadu su bili Salomon Kalu i Žervinjo. Pogledam nekad te utakmice - kaže Uroš Mrdaković za 24sata.

