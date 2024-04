ZVEZDA NA SKENERU KURIRA: Olajinka HEROJ pobede, odbrana položila ispit!

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u finale Kupa Srbije.

Zvezda je u polufinalu, u večitom derbiju savladala Partizan rezultatom 2:0.

Evo kaklo je Kurir ocenio nastup fudbalera Zvezde u u ovom duelu.

Omri Glazer 7

Zaključao mrežu. Svaki put kada je trebalo, bio je na visini zadatka. Čuvao je mrežu, bez obzira da li bi se igrači Partizana našli u ofsajdu ili ne. Pohvatao je sve što je mogao, ulivao preko potrebnu sigurnost među saigrače. Šuteve Goha i Nikolića koji su bili pretnja po gol, sproveo je u korner.

Srđan Mijailović 7

Po ko zna koji put izgulio je kolena zbog Zvezde. Pravi Zvezdin vojnik. Koliko je bio odličan u defanzivi, kako po boku, tako i u veznom redu, kvalitet više pokazao je i u napadu. Nebrojeno puta je probijao po desnoj strani, a piše mu se i asistencija kod drugog gola Olajinke. Pred kraj meča Jovanović mu je izvadio loptu iz mreže, posle fantastičnog šuta.

Uroš Spajić 7

Odigrao je derbi bez greške, tačnije imao je samo jednu sitnu…Iskoristio je dobijenu šansu i pokazao da mu se mora više verovati. Njegove brzinske sposobnosti i umeće s loptom došli su do izražaja. Dao je dva gola, a mogao je i do trećeg, do het-trika da je bio prisebniji u završnici. Posebno je bio dobar u defanzivi, kada je pokrivao desnu stranu, dok je Mijailović ulazio u sredinu. Sigurno je da je zaslužio veću minutažu ove sezone, što je i potvrdio u ovom derbiju u polufinalu kupa.

Aleksandar Dragović 7

Odlična utakmica za kapitena Zvezde. Siguran meč, samo jedna greška i to kada je ispao na sredini, a posle toga sevnula kontra Partizana iz koje je Goh šutirao, a Glazer izašao kao pobednik. Neprocenjiv je njegov uticaj na ekipu, njegovo ponašanje je sportsko, ali i autoritativno, kako prema igračima Zvezde, tako i protivniku. S toga i nije čudno što bi klub želeo da ga sačuva. Pravo blago.

Milan Rodić 7

Za klasu bolji nego u proteklom derbiju od pre četiri dana. Opet je bio onaj stari. Nije se Severina naigrao pored njega. Bio je Rodić britka sablja kad treba, ali i brzinski potentan da se priključi napadu. Evidentno je da se mnogo troši, godine čine svoje i Zvezda što pre treba da mu pronađe zamenu, kako bi u narednim sezonama dobila sve najbolje od njega.

Marko Stamenić 7

Odličan derbi i to drugi zaredom. Hapsio je na sredini, uzimao lopte protivnicima kako je hteo. Prija mu da igra pored Hvana, daleko više nego pored Kange. Pronašao je sebe konačno, to je onaj igrač kakvog je Zvezda želela. Neće ga gol. Imao je fantastičnu priliku pred kraj prvog dela, ali je loše šutirao. Iako je sudija pokazao da je ofsajd, snimak kaže da srpski Novozelanđanin nije bio u nedozvoljenoj šansi.

In Beom Hvan 7,5

Ogroman radijus kretanja i vrhunska partija. Bilo ga je svuda, od svog, do protivničkog šesnaesterca. Nosio je Zvezdu i držao isti ritam tokom celog meča. Sa Stamenićem je dobio rat na sredini terena što je bilo ključno za Zvezdin trijumf nad velikim rivalom. Pravo je blago imati ovakvog igrača u svom timu, koji jednim potezom može da izbaci saigrača u gol šansu, ili jednim potezom protivnika dovede do očajanja.

Osman Bukari 6,5

Ubiće ga sebičluk. Zaista je momak iz Gane vrhunski fudbaler, brz kao vetar, ali ima ozbiljnu manu, da svaku akciju hoće da završi sam. I to nije dobro. Trpeo ga je prošli derbi trener Milojević, ovaj nije, pa je pre vremena otišao u svlačionicu. Moraće što pre da se dotera u red, da pored lične statistike misli i na saigrače, a pre svega na klub koji ga plaća i koji ga je napravio igračem za jače lige.

Mirko Ivanić 7,5

Zvezdino blago. I to dokazuje iz utakmice u utakmicu. Lopta mu se lepi za nogu, a sinoć je nebrojeno puta izbacivao saigrače u gol šanse, posebno Endijaja. Imao je nekoliko lepih prilika da odličnu partiju kruniše golom, ali nije mu se dalo. Jednako kvalitetan i koristan po tim kako u sredini, iza centralnog napadača, tako i po levoj strani kada je prosto kljukao loptama Kataija. Vrhunska partija, jednostavno.

Piter Olajinka 8

Iskoristio je dobijenu šansu i pokazao da mu se mora više verovati. Njegove brzinske sposobnosti i umeće s loptom došli su do izražaja. Dao je dva gola, a mogao je i do trećeg, do het-trika da je bio prisebniji u završnici. Posebno je bio dobar u defanzivi kada je pokrivao desnu stranu, dok je Mijailović ulazio u sredinu. Sigurno je da je zaslužio veću minutažu ove sezone, što je i potvrdio u ovom derbiju u polufinalu kupa.

Šerif Endijaj 6,5

Neverovatno je šta je ovaj čovek promašio u derbiju. Ogroman broj prilika i na kraju ništa. Na stranu to koliko radi za ekipu, koliko dobro čuva loptu, koliko se dobro namesti... Bio je previše spor u pojedinim situacijama, umeo je da upropasti ono što su drugi stvarali za njega. Stvarno treba biti maher pa tako nešto uraditi. Nije ga hteo gol u ovom meču i trebalo je da bude znatno pre zamenjen, nego u 87.minutu. Iako je u tri prethodna derbija dao tri gola, ove večeri je apsolutno razočarao.

Aleksandar Katai

Od 69.minuta umesto Bukarija. Nije ovo bilo njegovo veče kao pre četiri dana. Deluje da je mogao mnogo bolje u nekim situacijama.

Naser Điga

Od 79.minuta umesto Pitera Olajinke. Odradio svoj posao kako treba, zatvorio prilaz golu po levoj strani.

Žan Filip Kraso

Od 87.minuta umesto Šerifa Endijaja. Šteta je što je dobio toliko malo minuta. Kao umetnik u kopačkama, zaslužio je mnogo više.

Aleksandar Radonić / Kurir sport