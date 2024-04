NAMESTIO VIŠE OD 80 MEČEVA, TITO NAREDIO DA GA NE DIRAJU! Ko je bio Velibor Džarovski? Arkan ga ČUVAO, zajedno su PUSTOŠILI kazina

Tužne vesti potresle su region pošto su makedonski mediji javili kako je u 75. godini života preminio Velibor Džarovski.

Makedonac Velibor Džaro Džarovski namestio je više od 80 utakmica u staroj Jugoslaviji, a urbane legende o ovom harizmatičnom spletkarošu i dan danas se prepričavaju.

Popularni Džaro je apsolutni kralj fudbalskih nameštaljki i estradnih marifetluka iz doba stare Jugoslavije.

Džarovski je bio menadžer najvećim estradnim zvezdama 80-ih godina. Zastupao je Zdravka Čolića, Bjelo Dugme, Mišu Kovača, Terezu Kesoviju i mnoge druge. Zahvaljujući tom poslu upoznao je dosta uticajnih ličnosti, direktora dvorana, sudija...

Prvi je organizovao koncert Zdravka Čolića na Marakani 1978. godine, bilo je 70.000 ljudi, a samo nekoliko sati pre nastupa namestio je nekoliko utakmica.

Međutim, uvek je isticao da mu najveći uspeh u karijeri nisu bili slavni klijenti, već rezultati koje je postizao sa Slogom Jugomagnat.

"Nisu za meni najveći uspesi Zdravko Čolić, Mišo Kovač, „Bijelo Dugme”, Tereza Kesovija, Bora Čorba, Oliver Mandić, Kemal Monteno, Miki Jevremović, „Indeksi” i „Leb i sol”, čiji sam bio menadžer, već fudbalski klub Sloga Jugomagnat u prvoj Makedonskoj ligi. Osvojili smo tri titule zaredom, zahvaljujući meni", rekao je u jednom intervjuu.

Prva utakmica koju je namestio bila je između Jugokokte i Tikveša, a platio je 500.000 dinara da se odigra onako kako je on zamislio. Verovali ili ne, uspeo je da sredi da se jedan meč niželigaša u Makedoniji završi rezultatom 134:0. Bio je to meč Leskoec - Velgošti, koji se odigrao davne 1971. godine. Džaro je morao da napravi toliki rezultat jer se plašio da konkurencija ne napravi još veći.

Bivši predsednik Fudbalskog saveza Jugoslavije Slavko Šajber javno ga je optužio da je „crno zlo” jugoslovenskog fudbala. Optuživali su ga da je namestio 22 utakmice, a on se širom bivše zemlje hvalio kako je namestio više od 80 mečeva.

"Pogrešili su, namestio sam 23 utakmice. Međutim, kada se došlo do analize utakmice Hajduk – Sloboda u Splitu, a rezultat je bio 1:1, onda je tužilac rekao – valja posle ovoga izaći na rivu. To je značilo, zašto da čačkamo Hajduk. Imamo Džarovskog i onako za 22 nameštene utakmice ", rekao je Džaro.

Pretili su mu zatvorskom kaznom od 15 godina. Pustili su ga posle 90 dana.

Džarovski je jednom prilikom otkrio svoju "tehnologiju".

"U svakom klubu imate igrače koji su kockari, trebaju mu pare za kuću, želi novi auto ili ima ljubavnicu koju treba izdržavati. Normalno je da sam na stadionima, gde sam radio koncerte, upoznavao igrače. Muvao sam i s upravama klubova. Uđem u svlačionicu sudiji i kažem: „Ne vadite kartone, danas igraju dva prijateljska kluba. I svima je sve jasno."

Za ovog harizmatičnog Makedonca navodno je i Josip Broz Tito jednom prilikom rekao:

"Njega nemojte dirati! Pa on to radi na simpatičan način."

"Postoji razlika između nameštanja i lažiranja. Nameštanje je kad u tome učestvuju oba kluba, a lažiranje je ono - jedan napravi crveni karton, ovaj penal, pa golman pusti gol, ili padne neki autogol... I u jednom i u drugom je ipak najvažnija crna torba i novac", govorio je Makedonac.

Međutim, nije mu uvek sve prolazilo tako glatko. Kada je krao bodove za skopski Vardar dva puta su pucali na njega, u Priboju na Limu i u Tuzli.

"Krao sam bodove tamo. Srećom su me promašili, morao sam da se pazim. U stvari, najviše sam strepeo od cinkaroša".

"Nameštao sam ja i evropske klupske i reprezentativne utakmice. I jednu utakmicu reprezentacije Makedonije. Trebalo je izbaciti Republiku Irsku. Italijanski sudija je svirao dva penala za Makedoniju", otkrio je u jednom intervjuu za Politiku Džaro.

Da nije imao ozbiljna politička leđa nikada ne bi mogao tako ležerno da čini krivična dela.

"Naravno da sam imao politička leđa, i to široka, inače bih još bio u zatvoru. Jedan od mojih zaštitnika bio je Stane Dolanc, tadašnji šef tajne i javne policije Jugoslavije, čovek koji je hteo da nasledi Tita. Zaštitu mi je pružao i vlasnik kluba koji je bio prvak skraćene Jugoslavije, ispred Zvezde i Partizana. Bio je moj veliki prijatelj (očigledno misli na Željka Ražnatovića Arkana). Zajedno smo letovali i kockali se po kazinima. Još jedan moj zaštitnik je i danas kralj Svetog Stefana", zagonetan je jednom prilikom bio Džarovski.

Džaro je jednom prilikom otkrio da je igrajući poker po evropskim kazinima prokockao oko 3 miliona evra.

Kada su ga novinari pitali koliko je najviše novca imao kod sebe u nekom momentu, Džarovski je odgovorio:

Ne mogu to da preciziram, ali znam da sam po evropskim kazinima, igrajući poker i barbut, izgubio, po mojoj slobodnoj proceni, 5.000.000 maraka. Što je najgore, imao sam i svoj kazino i jedva sam čekao da ga zatvorim i odem da oprobam sreću u Grčkoj, Nemačkoj ili Austriji”.

PREVARIO I ROĐENU MAJKU

Džaro je krenuo sa “sitnim” prevarama, kada je svoju familiju naveo da pomisli da je njegova majka dobila “Fiću”. "Tada je bila nagradna igra… “Filter Jugoslavija” su bile najprodavanije cigarete u Jugoslaviji. Moja majka je to pušila i unutra se delila “Zastava 750″(popularni “Fića”), i ja sam napisao: “Vi ste dobitnik Zastave 750″ i stavio u kutiju cigareta moje majke. Posle dva sata video sam da se u dvorištu raduju, već planiraju gde će biti garaža, pa su rekli: “Davaćemo samo sestri, tebi ne može, ti si lud”. Celu prevaru sam smislio u subotu kako ne bi mogli da provere da li je stvarno dobitnik. Kada su me provalili u ponedeljak, oni su došli i pitali me da li je ovo moje maslo, a ja im rekao: “Pa naravno da je moje, nego čije je? A vi mislili sestri da dajete da vozi, a meni ne?! "