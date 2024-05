HVANG POZVAO NAVIJAČE NA PROSLAVU TITULE: "Jedva čekam da doživim to u subotu, čuo sam da su zvezdaši pripremili fantastičnu..."

Vezni fudbaler Crvene zvezde koji je osvojio srca svih zvezdaša – In Bom Hvang je iskoristio priliku da sumira utiske nakon trijumfa u finalu Kupa Srbije, ali i pozove navijače na proslavu duple krune, koja će se održati 25. maja od 19 časova na Marakani.

- Ciljevi sa početka sezone su ispunjeni. Uspeli smo da osvojimo dva trofeja, prvo domaće prvenstvo, a zatim i nacionalni kup. Nije bilo ni malo lako, zaista smo ostavili srce na terenu kako bismo sezonu okrenuli u našu korist. Sjajno smo odigrali prolećni deo takmičenja i zasluženo obezbedili duplu krunu. Još uvek sam pod utiskom kada je reč o finalu Kupa Srbije, bila je to neverovatna utakmica, na evropskom nivou. Drago mi je što smo obradovali veliki broj naših navijača. Usledilo je i fantastično slavlje, koje ću sigurno pamtiti, s obzirom na to da je ovo prvi trofej koji sam podigao kao igrač Crvene zvezde – istakao je In Bom Hvang.

foto: Andrija Sokovic/Starsport.rs

Već u subotu crveno-bele očekuje proslava duple krune.

- Nedeljama se već priča o proslavi titule. Na osnovu video snimaka iz prethodnih godina sam zaključio da kada Zvezda slavi titulu sve staje, uvek su ispunjene tribine, a slavlje se nastavlja i na ulicama. Jedva čekam da doživim to u subotu, čuo sam da su zvezdaši pripremili fantastičnu proslavu, ali i da nas očekuju brojna iznenađenja. Uživao sam u atmosferi nakon osvojenog kupa, ali se još više radujem proslavi titule. Želeo bih da se priključim saigračima i još jedom pozovem sve navijače na dođu na Marakanu u subotu. Zvezdaši, čekamo vas – poručio je In Bom Hvang.

Kurir sport

