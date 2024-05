OVO MI JE NAJTEŽA GODINA, JEDNOM ĆU PRIČATI O TOME... Emotivni Bibars Natho: Svi smo osetili težinu kluba i PROBLEME oko nas!

U utakmici 37. kola, koja je i poslednja u ovoj sezoni, fudbaleri Partizana remizirali su sa ekipom Radničkog iz Kragujevca, rezultatom 2:2. Golove su postigli Nemanja Trifunović i Nemanja Nikolić.

Pre početka utakmice Bibarsu Nathu, koji je ujedno asistirao i Trifunoviću za gol prvenac, dodeljen je počasni dres za 200 i više odigranih utakmica u Partizanu, čime je ušao u "Klub 200". Bibars je o jubileju rekao:

- Odigrati 200 i više utakmica za jedan klub nije svakodnevica. To je zaista nešto posebno, ukoliko se uzme u obzir i činjenica da je van zemlje iz koje ste - počeo je priču Natho, pa dodao:

- Ovaj klub osećam kao svoj, kao svoju kuću i zato sve ovo ima još veću težinu. Ne znam može li da se postigne još veći broj i novi jubilej, ali svakako želim još utakmica.

Došao si u Partizan 2019. godine. Ko je Natho bio tada, a ko je danas?

- Da, u Partizanu sam od 2019. i kada sam došao nisam znao mnogo o klubu. Znao sam, naravno, da je to dobar tim i zemlja, ali dok niste njegov deo, ne možete da zamislite njegovu veličinu i koliku ljubav navijači imaju prema njemu. Kako su godine prolazile, razumeo sam ga i voleo sve više i više. Žao mi je što sam se zadesio u periodu kada je jako teško bilo uzeti titulu. Ali, uvek kažem, tek kada se nađeš u teškim situacijama, možes da osetiš jačinu kluba i veoma sam srećan što sam njegov deo.

Koje su za tebe najteže, a koje najlepše godine i trenuci?

- Bilo je, naravno, teških momenata, posebno kada se očekuje, a ne uzmete titulu. Ali, ne zaboravite da smo imali uspehe u Evropi, gde smo pobeđivali odlične ekipe. Izdvojio bih ovu godinu kao posebno izazovnu, kako unutar tima, tako i kluba, gde smo svi osećali tu težinu i probleme oko nas. Od svih, ovo mi je najteža godina, jednom ćemo pričati o tome u budućnosti.

Znam da volite Srbiju i Beograd, pored tebe i članovi porodice imaju pasoše naše zemlje.

- Da, moja porodica, dečaci i supruga, svi imaju pasoše i, rekao sam više puta, da se ovde zaista osećamo kao kod kuće. Volimo grad, zemlju, narod i osećamo se divno!

Tvoji dečaci treniraju fudbal. Da li možes da ih posmatraš sa distance, više kao otac, a manje kao fudbaler?

- Da, oni treniraju fudbal u Partizanu, a jedan od njih je i golman. Ne idem na utakmice, ali sam uz njih na svakom treningu. Svaki put se trudim da im dam maksimalnu slobodu, da sve posmatram sa distance, da budu usmereni na to šta im govori trener i da rade šta on traži od njih. Ja sam tu samo pasivni posmatrač. Priznajem, nije uvek lako, jer nekada bih mnogo toga rekao, posavetovao, ali sam obećao sebi da moram da ih pustim da na prvom mestu uživaju u fudbalu, a ne da budu mašine koje sve rade samo po pravilima. Zato se trudim da im pružim svu potrebnu podršku, ali sa distance. Nije lako, ponavljam, ali se trudim.

Posle sedam godina, Partizan igra kvalifikacije za Ligu šampiona?

- Priznajem, to je bio i na kraju moj lični cilj i izuzetno smo svi srećni što smo uspeli da ga ostvarimo kao tim. Potrebno je da malo odmorimo posle naporne sezone i spremni dočekamo start i kvalifikacije. Svesni smo da će biti veoma teško kvalifikovati se u grupnu fazu Lige šampiona, ali moramo da motivišemo sebe da damo maksimum u Evropi kako bismo napravili dobru godinu i za klub i za naše navijače, jer mi to zaslužujemo! Uvek želim sve više i više, sve veće ciljeve, to je deo moje ličnosti, a duboko verujem da ovaj klub to može!

Kako ćeš provesti odmor?

- Prvo ću se odmoriti, ali ne verujem da ćemo ići negde na klasičan odmor, jer deca idu u školu do 14. juna kada počinju pripreme. Sigurno ćemo ići na nekoliko dana u Izrael, ali sada ne mogu ništa precizno da kažem, jer još idu u školu - jasan je Natho.

