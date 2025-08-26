PAFOS - CRVENA ZVEZDA: Ovo je Milojevićevih 11 na startu! Hrvat od početka u domaćem timu
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Pafosu u revanšu plej-ofa za Ligu šampiona.
Utakmica se igra od 21 čas u Limasolu.
Crveno-beli imaju minus iz prve utakmice, pošto je kiparski tim slavio u Beogradu 2:1.
Visoka vlažnost
Vreme je toplo u Limasolu:
Vlažnost je oko 70 odsto (primera radi, u Beogradu je 30 odsto), ali može da se igra i diše normalno.
SASTAVI
PAFOS - CRVENA ZVEZDA
Stadion: Limasol
Sudija: Majkl Oliver (Engleska)
PAFOS: Mikail - Korea, Goldar, Lukasen, Pileas - Pepe, Šunjić - Oršić, Dragomir, Bruno - Anderson. Trener: Huan Karlos Karsedo.
Klupa: Petru, Papadudis, Čkvina, Basuamina, Žaža, Sema, Tanković, Langa, Pedrao.
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Milosavljević, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Babika, Duarte, Ivanić - Endijaj. Trener: Vladan Milojević.
Klupa: Glazer, Guteša, Rodrigao, Badžo, Milson, Katai, Olajinka, Kostov, Stanković, Učena, Radonjić, Arnautović.
