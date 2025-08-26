Svi događaji
20:31

Ko je Mojo?

Mojo legenda Pafosa

20:24

Visoka vlažnost

Vreme je toplo u Limasolu:

Vlažnost je oko 70 odsto (primera radi, u Beogradu je 30 odsto), ali može da se igra i diše normalno.

20:23

Lepa atmosfera sat pre početka meča

WhatsApp Image 2025-08-26 at 20.10.09.jpeg

20:06

Navijači Zvezde stigli na stadion

Delije pred meč sa Pafosom

19:48

SASTAVI

PAFOS - CRVENA ZVEZDA

Stadion: Limasol

Sudija: Majkl Oliver (Engleska)

PAFOS: Mikail - Korea, Goldar, Lukasen, Pileas - Pepe, Šunjić - Oršić, Dragomir, Bruno - Anderson. Trener: Huan Karlos Karsedo.

Klupa: Petru, Papadudis, Čkvina, Basuamina, Žaža, Sema, Tanković, Langa, Pedrao.

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Milosavljević, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Babika, Duarte, Ivanić - Endijaj. Trener: Vladan Milojević.

Klupa: Glazer, Guteša, Rodrigao, Badžo, Milson, Katai, Olajinka, Kostov, Stanković, Učena, Radonjić, Arnautović.

19:28

Neobična scena pre meča

Vladan Milojević potpisuje loptu na Kipru

19:28

Zvezda igra na prelepom stadionu

Stadion Alfamega 6.jpg

19:27

Trener Pafosa optimista

Huan Karlos Karsedo

19:27

Šta kažu kladionice?

WhatsApp Image 2025-08-19 at 22.00.00 (1).jpeg

19:26

Da li je ovo dobitna kombinacija?

IMG-20250812-WA0102.jpg

16:23

