PORTO - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli u "Zmajevom gnezdu" protiv favorita za trofej Liga Evrope! Čekamo sastave!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Portu u utakmici 2. kola ligaške faze Lige Evrope.
Utakmica se u igra na stadionu "Dragao" sa početkom od 21 čas.
19:02
Korteo Delija krenuo ka stadionu
Navijači Crvene zvezde idu ulicama Porta, pevaju Zvezdine pesme i pozdravljaju građane koji ih gledaju sa prozora okolnih zgrada
17:56
Potencijalni sastavi:
Porto: Košta – Fernandeš, Kivior, Bednarek, Moura – Eustakio, Rosario, Veiga – Sajns, Samu, Gomeš
Crvena zvezda: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Handel - Radonjić, Duarte, Ivanić - Arnautović
