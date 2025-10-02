Svi događaji
Od najnovijeg
19:02

Korteo Delija krenuo ka stadionu

Korteo Delija krenuo ka stadionu Izvor: Kurir sport

Navijači Crvene zvezde idu ulicama Porta, pevaju Zvezdine pesme i pozdravljaju građane koji ih gledaju sa prozora okolnih zgrada

17:56

Potencijalni sastavi:


Porto: Košta – Fernandeš, Kivior, Bednarek, Moura – Eustakio, Rosario, Veiga – Sajns, Samu, Gomeš

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Handel - Radonjić, Duarte, Ivanić - Arnautović

17:54

Velike mere obezbeđenja

Ne propustiteFudbalSNAGE SPECIJALNE POLICIJE STIGLE NA OBALU PORTA: Veliki broj uniformisanih lica pratiće korteo Zvezdinih navijača do stadiona
WhatsApp Image 2025-10-02 at 16.59.39 (2).jpeg

16:40

Delije zapalile Porto

Ne propustiteFudbalDELIJE ZAPALILE PORTO: Zvezdine pesme grme na obali mora, a navijači Zvezde su glavna atrakcija u gradu
WhatsApp Image 2025-10-02 at 4.18.49 PM (1).jpeg

16:20

Porto jedan od glavnih favorita za trofej Lige Evrope

Ne propustiteFudbalSVE O NAREDNOM RIVALU ZVEZDE! Porto vredi 400.000.000 evra, ovi detalji su posebno zanimljivi...
Fudbaleri Crvene zvezde na utakmici protiv Seltika

16:19

Kultni stadion "Dragao"

Ne propustiteFudbalZVEZDINE IGRAČE OČARAO FUDBALSKI LEPOTAN! Crveno-beli igraju važnu i tešku utakmicu na stadionu vrednom 125 miliona!
Stadion Dragao u Portu

16:14

Delije stigle u Porto

Ne propustiteFudbalDELIJE ĆE OKUPIRATI KULTNO MESTO U PORTU! Veliki broj navijača Zvezde je u gradu, evo odakle će krenuti na stadion
Most Dom Luis Prvi u Portu

16:13

Ovo je tim Zvezde za Porto

Ne propustiteFudbalMILOJEVIĆ DO POSLEDNJEG TRENUTKA NEODLUČAN! Zvezdin trener imao malo problema i puno dilema! Sa ovih 11 igrača crveno-beli napadaju Porto
zvezda-celtic-324147.JPG

16:13

Milojević pred Porto

Ne propustiteFudbalMILOJEVIĆ OTVORIO DUŠU PRED PORTO: Ono što mi zadaje muke i glavobolje...
Vladan Milojević

16:05

Zvezda startovala remijem, Porto pobedom

Crveno-beli su u 1. kolu odigrali nerešeno 1:1 sa Seltikom na svom terenu, dok je Porto na gostovanju srušio Salcburg sa 1:0, pogotkom u poslednjim sekundama meča.