Planete pružaju podršku vašim ambicijama da napredujete u karijeri. Pravi je čas da unapredite svoje profesionalno znanje i veštine. Vaš odnos s partn...

Planetarni aspekti obasjavaju vaše polje finansija. To podstiče dinamiku vašeg poslovanja i obrta novca. Ne možete da prestanete da mislite na osobu s...

Ovaj dan je povoljan za to da završite administrativne poslove i rešite pravne probleme. Mogući su neočekivani dobici. Novi partner se sve vreme ponaš...

Ovaj period je uspešan za sve one koji se bave uvozom i izvozom, kao i za one koji sarađuju sa inostranstvom ili se bave turizmom. Danas vas osoba u z...