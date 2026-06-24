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21:02

2. minut - BiH - Katar 0:0

Prva šansa za BiH, šutirao je Demirović sa ivice šesnaesterca brani Abunada.

20:58

1. minut - Počeli su mečevi u Sijetlu i Vankuveru

Počeli su odlučujući mečevi  u grupi B na Svetskom prvenstvu.

19:47

Kanada - Švajcarska

Švajcarska: Kobel – Žake, Akanđi, Elvedi, Rodrigez – Frojler, So, Džaka – Manzambi, Vargas, Embolo.

Kanada: Krepo – Džonston, Kornelius, De Fužerol, Larea – Saliba, Ahmed, Šonir – Bjukenen, Dejvid, Larin.

19:46

Bosna i Hercegovina - Katar

BiH: Vasilj - Malić, Katić, Radeljić, Kolašinac - Bašić, Šunjić, Alajbegović, Bajraktarević - Džeko, Demirović

Katar: Abunada - Migel, Laje, Gaber, Huhi, Albrake - Budijaf, Fati, Haidos, Afif - Edmilson.

17:29

Kalkulacije

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Edin Džeko na utakmici Švajcarska - Bosna i Hercegovina

17:24

Tabela grupe B



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Uoči poslednjeg kola Kanada i Švajcarska imaju po  četiri boda i u međusobnom duelu odlučiće ko će biti prvi u grupi. Kanađanima je zbog bolje gol razlike dovoljan i remi.

Bosna i Hercegovina protiv Katara igra eliminacioni meč. Ko pobedi verovatno će se plasirati u nokaut fazu, dok nerešen rezultat šalje kući i jedne druge.