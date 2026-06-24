BOSNA I HERCEGOVINA - KATAR, KANADA - ŠVAJCARSKA: Počinje rasplet na Mundijalu, ko ide u nokaut fazu iz grupe B?
Fudbaleri Bosne i Hercegovine sastaju se sa Katarom u poslednjem kolu grupe B na Svetskom prvenstvu.
U dugom meču ove grupe sastaju se Kanada i Švajcarska.
Oba meča počinju u 21 čas.
2. minut - BiH - Katar 0:0
Prva šansa za BiH, šutirao je Demirović sa ivice šesnaesterca brani Abunada.
1. minut - Počeli su mečevi u Sijetlu i Vankuveru
Počeli su odlučujući mečevi u grupi B na Svetskom prvenstvu.
Kanada - Švajcarska
Švajcarska: Kobel – Žake, Akanđi, Elvedi, Rodrigez – Frojler, So, Džaka – Manzambi, Vargas, Embolo.
Kanada: Krepo – Džonston, Kornelius, De Fužerol, Larea – Saliba, Ahmed, Šonir – Bjukenen, Dejvid, Larin.
Bosna i Hercegovina - Katar
BiH: Vasilj - Malić, Katić, Radeljić, Kolašinac - Bašić, Šunjić, Alajbegović, Bajraktarević - Džeko, Demirović
Katar: Abunada - Migel, Laje, Gaber, Huhi, Albrake - Budijaf, Fati, Haidos, Afif - Edmilson.
Tabela grupe B
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Uoči poslednjeg kola Kanada i Švajcarska imaju po četiri boda i u međusobnom duelu odlučiće ko će biti prvi u grupi. Kanađanima je zbog bolje gol razlike dovoljan i remi.
Bosna i Hercegovina protiv Katara igra eliminacioni meč. Ko pobedi verovatno će se plasirati u nokaut fazu, dok nerešen rezultat šalje kući i jedne druge.