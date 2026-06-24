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23:21

Džeko pobesneo zbog izmene

Ne propustiteFIFA WC 2026SKANDAL NA MUNDIJALU! DŽEKO BESNEO NA KLUPI ZBOG IZMENE! Saigrači nisu mogli da ga smire, napadač OPSOVAO trenera pa nastavio da divlja! VIDEO
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23:17

Kraj u Vankuveru i Sijetlu

Kanada - Švajcarska 1:2

Bosna i Hercegovina - Katar 3:1

22:43

80. minut - BiH - Katar 3:1

Mahmić postiže i treći gol koji Zmajeve maltene sigurno vodi u nokaut fazu.

22:36

76. minut - Kanada - Švajcarska 1:2

Ne predaje se Kanada, domaćin je smanjio prednost Švajcaraca golom Dejvida.

22:26

64. minut  - Džeko napušta igru

Menja Barbarez, već umornog Edina Džeku menja Mahmić.

22:19

57 . minut - Velika prilika za Katar

Afif je bio u povoljnoj situaciji, šutirao je ali je pogodio spoljni deo mreže.

22:16

57. minut - Kanada - Švajcarska 0:2

Švajcasrka postiže i drugi gol u Vankuveru. Manzanbi je strelac nakon katastrofalne intervencije odbrane Kanade i golmana Krepa.

22:06

46. minut - Kanada - Švajcarska 0:1

Švajcarska postiže gol u prvom minutu nastavka meča, Bukvalno iz svlačionice, pogodak postiže Vargas, vredan prvog mesta u grupi.

22:02

Džaka se obrukao

Ne propustiteFIFA WC 2026SRAMOTA! GRANIT DŽAKA IZ SVE SNAGE ŠUTNUO PROTIVNIKA! Umalo da nastane opšta tuča, pogledajte kako je provokator režirao ogroman skandal na Mundijalu! VIDEO
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21:49

Kanada - Švajcarska 0:0

Završeno je prvo poluvreme u Vankuveru, nema golova. Ovaj rezultat više odgovara Kanadi.

21:47

45 +3 - Katar pogodio stativu

Umalo novi šok za BiH, Katar pogađa stativu nakon brze akcije i šuta Migela.  

Na poluvremenu 2:1 za Bosnu i Hercegovinu.

21:45

Ovako je Bosna i Hercegovina povela protiv Katara

Ne propustiteFIFA WC 2026GOL ZA VOĐSTVO Pogledajte kako je Bosna povela protiv Katara! VIDEO
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21:43

42. minut - BiH - Katar 2:1

Potpuno neočekivano, Katar je postigao gol i prepolovio prednost Bosne. Strelac je kapiten Al Hajdos.

21:38

38. minut - Džeko pogodio stativu

Umalo 3:0. Džeko je pobegao čuvarima, šutirao, ali nije imao sreće, lopta je pogodila stativu.

21:35

34. minut - BiH - Katar 2:0 

Bosna je duplirala prednost svega pet minuta posle vodećeg gola. Ovog puta Al Brejk postiže autogol nakon šuta Džeka.

21:30

29. minut - BiH - Katar 1:0 

Pao je prvi gol ove večeri, Bosna i Hercegovina je povela golom Alajbegovića.

21:24

Foto galerija iz Sijetla i Vankuvera

Foto galerija iz Sijetla i Vankuvera Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

21:20

19. minut - Inicijativa BiH u Sijetlu

Napada Bosna i Hercegovina steže obruč oko gola Katara.

21:15

12. minut - Bez golova

Još uvek nema podaka, a ni velikih uzbuđenja na oba stadiona.

21:02

2. minut - BiH - Katar 0:0

Prva šansa za BiH, šutirao je Demirović sa ivice šesnaesterca, brani Abunada.

20:58

1. minut - Počeli su mečevi u Sijetlu i Vankuveru

Počeli su odlučujući mečevi  u grupi B na Svetskom prvenstvu.

19:47

Kanada - Švajcarska

Švajcarska: Kobel – Žake, Akanđi, Elvedi, Rodrigez – Frojler, So, Džaka – Manzambi, Vargas, Embolo.

Kanada: Krepo – Džonston, Kornelius, De Fužerol, Larea – Saliba, Ahmed, Šonir – Bjukenen, Dejvid, Larin.

19:46

Bosna i Hercegovina - Katar

BiH: Vasilj - Malić, Katić, Radeljić, Kolašinac - Bašić, Šunjić, Alajbegović, Bajraktarević - Džeko, Demirović

Katar: Abunada - Migel, Laje, Gaber, Huhi, Albrake - Budijaf, Fati, Haidos, Afif - Edmilson.

17:29

Kalkulacije

Ne propustiteFIFA WC 2026BOLI GLAVA OD KALKULACIJA - KAKO BOSNA MOŽE DO NOKAUT FAZE MUNDIJALA?! Ključni uslov je POBEDA protiv Katara, ali postoji nekoliko scenarija!
Edin Džeko na utakmici Švajcarska - Bosna i Hercegovina

17:24

Tabela grupe B



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Uoči poslednjeg kola Kanada i Švajcarska imaju po  četiri boda i u međusobnom duelu odlučiće ko će biti prvi u grupi. Kanađanima je zbog bolje gol razlike dovoljan i remi.

Bosna i Hercegovina protiv Katara igra eliminacioni meč. Ko pobedi verovatno će se plasirati u nokaut fazu, dok nerešen rezultat šalje kući i jedne druge.