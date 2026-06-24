BOSNA I HERCEGOVINA ZAKORAČILA U NOKAUT FAZU SVETSKOG PRVENSTVA: Zmajevi pobedili Katar u Sijetlu, Švajcarska utišala Vankuver za prvo mesto u grupi!
Utakmicama Bosna i Hercegovina - Katar i Kanada -Švajcarska završena je grupna faza takmičenja u grupi B.
U Sijetlu Bosna i Hercegovina je savladala Katar rezultatom 3:1.
Strelci za BiH bili su Alajtbegović u 29, Al Brejk je postigao autogol u 34. minutu, treći gol postigao je rezervista Mahmić u 80. minutu i postavio konačan rezultat meča.
Pogodak za Katar postigao je kapiten Al Hajdos u 42. minutu.
Zanimljivo je da su U prvom poluvremenu viđene i dve stative.
Džeko je pogodio okvir gola u 38. minutu, a istom merom uzvratio mu je Migel u nadoknadi prvog poluvremena.
U Vankuveru Švajcarska je savladala domaću Kanadu rezultatom 2:1.
Strelci za Švajcarsku bili su Vargas u 46, i Manzanbi u u 57. minutu.
Počasni gol za Kanadu postigao je Dejvis u 76. minutu.
Konačan poredak ove grupe izgleda ovako.
Prva je Švajcarska sa sedam bodova.
Druga je Kanada sa četiri boda, koliko ima i trećeplasirana Bosna i Hercegovina, ali slabiju gol-razliku.
Prvoplasirana Švajcarska i drugoplasirana Kanada obezbedili su plasman u nokaut fazu takmičenja.
Trećeplasirana Bosna i Hercegovina će morati da sačeka rasplet u ostalim grupama, da vidi da li će naći među osam najboljih trećeplasiranih ekipa koje nastavljaju takmičenje. Međutim, to je nakon trijumfa od dva gola razlike maltene izvesno.
Poslednji Katar osvojio je samo bod i eliminisan je iz daljeg takmičenja.
- 23:21Džeko pobesneo zbog izmene
- 23:17Kraj u Vankuveru i Sijetlu
- 22:4380. minut - BiH - Katar 3:1
- 22:3676. minut - Kanada - Švajcarska 1:2
- 22:1657. minut - Kanada - Švajcarska 0:2
- 22:0646. minut - Kanada - Švajcarska 0:1
- 22:02Džaka se obrukao
- 21:45Ovako je Bosna i Hercegovina povela protiv Katara
- 21:4342. minut - BiH - Katar 2:1
- 21:3534. minut - BiH - Katar 2:0
- 21:3029. minut - BiH - Katar 1:0
- 19:47Kanada - Švajcarska
- 19:46Bosna i Hercegovina - Katar
- 17:24Tabela grupe B
80. minut - BiH - Katar 3:1
Mahmić postiže i treći gol koji Zmajeve maltene sigurno vodi u nokaut fazu.
76. minut - Kanada - Švajcarska 1:2
Ne predaje se Kanada, domaćin je smanjio prednost Švajcaraca golom Dejvida.
57 . minut - Velika prilika za Katar
Afif je bio u povoljnoj situaciji, šutirao je ali je pogodio spoljni deo mreže.
57. minut - Kanada - Švajcarska 0:2
Švajcasrka postiže i drugi gol u Vankuveru. Manzanbi je strelac nakon katastrofalne intervencije odbrane Kanade i golmana Krepa.
46. minut - Kanada - Švajcarska 0:1
Švajcarska postiže gol u prvom minutu nastavka meča, Bukvalno iz svlačionice, pogodak postiže Vargas, vredan prvog mesta u grupi.
Kanada - Švajcarska 0:0
Završeno je prvo poluvreme u Vankuveru, nema golova. Ovaj rezultat više odgovara Kanadi.
45 +3 - Katar pogodio stativu
Umalo novi šok za BiH, Katar pogađa stativu nakon brze akcije i šuta Migela.
Na poluvremenu 2:1 za Bosnu i Hercegovinu.
42. minut - BiH - Katar 2:1
Potpuno neočekivano, Katar je postigao gol i prepolovio prednost Bosne. Strelac je kapiten Al Hajdos.
38. minut - Džeko pogodio stativu
Umalo 3:0. Džeko je pobegao čuvarima, šutirao, ali nije imao sreće, lopta je pogodila stativu.
34. minut - BiH - Katar 2:0
Bosna je duplirala prednost svega pet minuta posle vodećeg gola. Ovog puta Al Brejk postiže autogol nakon šuta Džeka.
29. minut - BiH - Katar 1:0
Pao je prvi gol ove večeri, Bosna i Hercegovina je povela golom Alajbegovića.
Foto galerija iz Sijetla i Vankuvera
2. minut - BiH - Katar 0:0
Prva šansa za BiH, šutirao je Demirović sa ivice šesnaesterca, brani Abunada.
1. minut - Počeli su mečevi u Sijetlu i Vankuveru
Počeli su odlučujući mečevi u grupi B na Svetskom prvenstvu.
Kanada - Švajcarska
Švajcarska: Kobel – Žake, Akanđi, Elvedi, Rodrigez – Frojler, So, Džaka – Manzambi, Vargas, Embolo.
Kanada: Krepo – Džonston, Kornelius, De Fužerol, Larea – Saliba, Ahmed, Šonir – Bjukenen, Dejvid, Larin.
Bosna i Hercegovina - Katar
BiH: Vasilj - Malić, Katić, Radeljić, Kolašinac - Bašić, Šunjić, Alajbegović, Bajraktarević - Džeko, Demirović
Katar: Abunada - Migel, Laje, Gaber, Huhi, Albrake - Budijaf, Fati, Haidos, Afif - Edmilson.
Tabela grupe B
Uoči poslednjeg kola Kanada i Švajcarska imaju po četiri boda i u međusobnom duelu odlučiće ko će biti prvi u grupi. Kanađanima je zbog bolje gol razlike dovoljan i remi.
Bosna i Hercegovina protiv Katara igra eliminacioni meč. Ko pobedi verovatno će se plasirati u nokaut fazu, dok nerešen rezultat šalje kući i jedne druge.