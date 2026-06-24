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Utakmicama Bosna i Hercegovina - Katar i Kanada -Švajcarska završena je grupna faza takmičenja u grupi B.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Sijetla i Vankuvera Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

U Sijetlu Bosna i Hercegovina je savladala Katar rezultatom 3:1.

Strelci za BiH bili su Alajtbegović u 29, Al Brejk je postigao autogol u 34. minutu, treći gol postigao je rezervista Mahmić u 80. minutu i postavio konačan rezultat meča.

Pogodak za Katar postigao je kapiten Al Hajdos u 42. minutu.

Zanimljivo je da su U prvom poluvremenu viđene i dve stative.

Džeko je pogodio okvir gola u 38. minutu, a istom merom uzvratio mu je Migel u nadoknadi prvog poluvremena.

U Vankuveru Švajcarska je savladala domaću Kanadu rezultatom 2:1.

Strelci za Švajcarsku bili su Vargas u 46, i Manzanbi u u 57. minutu.

Počasni gol za Kanadu postigao je Dejvis u 76. minutu.

Konačan poredak ove grupe izgleda ovako.





Пласман обезедио

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Prva je Švajcarska sa sedam bodova.

Druga je Kanada sa četiri boda, koliko ima i trećeplasirana Bosna i Hercegovina, ali slabiju gol-razliku.

Prvoplasirana Švajcarska i drugoplasirana Kanada obezbedili su plasman u nokaut fazu takmičenja.

Trećeplasirana Bosna i Hercegovina će morati da sačeka rasplet u ostalim grupama, da vidi da li će naći među osam najboljih trećeplasiranih ekipa koje nastavljaju takmičenje. Međutim, to je nakon trijumfa od dva gola razlike maltene izvesno.