ENGLESKA - ARGENTINA: Tuhel promenio formaciju, ali kakav je tek sastav izveo Skaloni! Sin slavnog fudbalera starter
Fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaju se u drugom polufinalu na Svetskom prvenstvu u Severnoj Americi.
Utakmica u Atlanti se igra od 21 čas po srpskom vremenu. Pobednik će igrati za "boginju" protiv Španije, koja je dan ranije savladala Francusku sa 2:0.
Šok izmena Lionela Skalonija
Skaloni nije menjao odbranu, praktično teško je i zamisliti nekog novog u postavi.
Međutim, bitna izmena je u sredini terena. Umesto standardnog Rodriga De Pola na terenu će se naći Đulijano Simeone, sin slavnog Dijega Simeonea.
Tuhel promenio formaciju
Selektor Engleske Tomas Tuhel napravio je nekoliko izmena u timu za ovaj meč i promenio formaciju iz 4-3-3 u 4-4-2.
U odnosu na meč protiv Norveške, umesto Orajlija i Konse u odbrani su Džejms i Spens.
Nemački stručnjak je pojačao sredinu terena, pa tako počinje Morgan Rodžers, a nema napadača Nonija Maduekea.
Nokaut faza
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Sastavi
Engleska - Argentina
Stadion: Atlanta
Sudija: Ismail Elfat
Engleska: Pikford - Stons, Guehi, Džejms, Spens - Rajs, Anderson, Belingem, Rodžers - Kejn, Gordon. Selektor: Tomas Tuhel
Argentina: Emilijano Martinez - Taljafiko, Lisandro Martinez, Romero, Molina - Paredes, Mekalister, Fernandez - Alvarez, Mesi, Simone. Selektor: Lionel Skaloni