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19:40

Šok izmena Lionela Skalonija

Skaloni nije menjao odbranu, praktično teško je i zamisliti nekog novog u postavi.

Međutim, bitna izmena je u sredini terena. Umesto standardnog Rodriga De Pola na terenu će se naći Đulijano Simeone, sin slavnog Dijega Simeonea.

19:36

Tuhel promenio formaciju

Selektor Engleske Tomas Tuhel napravio je nekoliko izmena u timu za ovaj meč i promenio formaciju iz 4-3-3 u 4-4-2.

U odnosu na meč protiv Norveške, umesto Orajlija i Konse u odbrani su Džejms i Spens.

Nemački stručnjak je pojačao sredinu terena, pa tako počinje Morgan Rodžers, a nema napadača Nonija Maduekea.

15:47

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15:36

Sastavi

Engleska - Argentina

Stadion: Atlanta

Sudija: Ismail Elfat

Engleska: Pikford - Stons, Guehi, Džejms, Spens - Rajs, Anderson, Belingem, Rodžers - Kejn, Gordon. Selektor: Tomas Tuhel

Argentina: Emilijano Martinez - Taljafiko, Lisandro Martinez, Romero, Molina - Paredes, Mekalister, Fernandez - Alvarez, Mesi, Simone. Selektor: Lionel Skaloni