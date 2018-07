I DALJE SE KAJEM ŠTO SAM SINU TO URADIO: Evo šta Lebron Džejms nikako ne može da oprosti sebi!

"I dalje žalim što sam mom četrnaestogodišnjem sinu dao moje ime", rekao je Lebron u epizodi serijala 'The Shop'.

Lebron Džejms junior, poznatiji kao Broni, krenuo je tatinim stopama i važi za jednog od najvećih talenata u svom uzrastu. Popularni Kralj ne krije da mu je san da jednog dana sa sinom zaigra u NBA.

"Prošlo leto je bilo prvo u kome sam imao vremena da gledam moje dečake kako igraju basket... Da mogu na miru da sednem i da me ništa ne ometa. Bio sam na sigurno pet, šest turnira širom zemlje. I, sedim ja i gledam utakmicu, kada samo osetim da ruke počinju da mi se znoje, kompletno telo doživi reakciju... Zapitam se, šta je sada ovo? To su samo desetogodišnji klinci koji igraju košarku, zašto se osećam ovako? Sledeće čega se sećam, sedim do terena, pa sedim na klupi i na kraju uhvatim sebe kako sam ušao u raspravu oko neke sudijske odluke", kaže ponosni tata uz osmeh, ali već posle nekoliko sekundi nastavlja u potpuno drugačijem tonu:



"Kada sam ja bio tih godina, nisam imao oca pored sebe. Davno sam rekao sebi, kada budem imao decu, radiću sve što taj čovek nije za mene. Pružiću im stvari koje ja nisam imao. Što se košarke tiče, daću im samo 'nacrte', a na njima je da izaberu put koji žele", zaključio je novi igrač Los Anđeles Lejkersa.

