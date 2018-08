GLUPANI HOĆE DA NAS RAZDVOJE! Legendarni Dino Rađa: Sportisti ne mogu da utiču na neke stvari! Je*i ga! Sa obe strane gomila gluposti!

Dino se osvrnuo i na neprijatna dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije, da neki pokušavaju da razdvoje ljude, dok sami sportisti imaju totalno drugačiju svest.



- Je*i ga, to je, nažalost, tako. Sa obe strane gomila gluposti, i to ne razumem. Meni su vaša deca u Novom Sadu čestitala i rekla da navijaju za nas. Odavde dobijam mnogo slika i snimaka odranije. To volim, glupane brišem. Bilo da pričamo o ovom vremenu ili o onome pre 25 godina u Atini. To su stvari na koje ne utičemo. Mi iz sporta pokazali smo da, kada nas ostave na miru, nemamo nikakvih problema. Ni tada, ni sada, bilo gde - kazao je Rađa za Kurir.



On se osvrnuo i na to da su nekada veliki klubovi, poput Jugoplastike, Cibone i Bosne, pred gašenjem.



- Sve je u prokletim parama i, na našu žalost, sve se vrti oko njih. Trend je da ako imaš više para, onda uzimaš sve najbolje i ne zanima te šta drugi rade. Svi ti klubovi koje ste pomenuli nemaju privatnog vlasnika, već zavise od politike, nekoliko godina su u sporu i posle toga ih nema - zaključio je Rađa za Kurir.



Pamet u glavu

Novac lako uništi košarkaša

Dino Rađa se osvrnuo i na to koliko novac utiče na mlade košarkaše.

- Glava im nije čista. Ako kreneš da igraš košarku zbog novca, onda si sigurno propao kao igrač. Možda si zaradio, možda si bogat, ali ćeš na kraju i to prokockati jer nećeš znati kako si došao dotle. Novac je kao prašina na auto-putu, pa kad prođe auto velikom brzinom, digne to - istakao je Rađa.

O dominaciji

Nisam dalaj-lama da sve znam

Jedan od najboljih centara svih vremena sa ovih prostora pokušao je da objasni zašto su Srbi bolji od Hrvata u košarci, a oni dominiraju u fudbalu.

- Uh, kad bih znao taj odgovor, bio bih verovatno dalaj-lama. Stvarno ne znam. Jednostavno se poklopi neka reprezentacija koja je vanserijska - pokušao je da objasni Rađa.

