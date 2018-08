JOKIĆ OBJASNIO AMERIKANCIMA: Srbija nije velika država, ali smo zemlja košarke! Sjajno je kada vidite klince posle svakog uspeha da izađu na teren i uzvikuju imena naših igrača!

Desetine sadašnjih i bivših igrača okupile su se u glavnom gradu Srbije na kampu "Košarka bez granica" koji organizuju NBA, FIBA i KSS.

Šta je to što Srbiju čini svetskom silom u ovom sportu, interesovalo je Amerikance. A ko bi bolje mogao da im objasni do trenutno najbolji srpski košarkaš u NBA Nikola Jokić.

Centar Denver Nagetsa je u intervjuu za klupsku televiziju objasnio Amerikancima zašto Srbija ima naziv "zemlja košarke".

"Mi sebe zovemo "Zemlja košarke". Mi nismo velika država, ali smo uvek imali veliki broj dobrih igrača. I u prošlosti smo osvajali mnogo trofeja osvajali. Stvarno je sjajno što svaki put kada nešto uradimo u košarkaškom smislu, sutradan vidite klince na terenima, sa loptom, kako uzvikuju imena naših igrača i pokušavaju da ponove njihove poteze. U Srbiji je to, prosto, tako. I, fenomenalno je što je tako", rekao je Nikola Jokić.

Jokić je veoma popularan, ne samo u Srbiji nego i u Americi. O tome da je sa samo 23 godine uzor mnogim igračima, rođeni Somborac kaže.

"Mlad sam, ali mislim da mogu da prenesem nešto toj novoj generaciji. Možda neki detalj, recimo. Nešto što su mene treneri učili. I, to mi jako prija. To, kada vidite kada neko upija ono što mu predajete, kako napreduje, kada neko gleda stvari na onaj način na koji sam to ja gledao kada sam bio mlađi... To je neopisivo", ističe naš centar.

Definicija uspeha za Jokića je veoma prosta.

"Kada počnete da igrate protiv idola, onda znate da ste uspeli. Kada sam ja počeo da igram protiv Tima Dankana, Dirka Novickog, Borisa Dijaa, ma, svih tih ljudi - bila je to jako, jako velika stvar za mene".

