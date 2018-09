(UŽIVO, VIDEO) ORLOVI NAPADAJU HELENE: Grčka - Srbija (20.00)

Tim selektora Aleksandra Đorđevića nalazi se u situaciji da mora protiv do sada neporaženih Grka da traži pobedu koja će ga ostaviti u trci za plasman na SP. "Orlovi" trenutno zauzimaju treće mesto u grupi L sa skorom 4-2, iza Nemačke i Grčke (obe selekcije imaju 6-0), a ispred Izraela (3-3), Gruzije i Estonije (2-4).

"Najveća opasnost preti od sigurno od njihovog iskustva i dugogodišnjeg zajedničkog igranja. Vraćaju se na Krit, na to moramo da budemo spremni. Burusis igra sa velikim iskustvom, dok su tu atleticizam Adetokunba i Mitroglua koji je novo ime u reprezentaciji. Dosta atipično igraju. Tu su Printezis, Mancaris, Kalates, Slukas, Papapetru, Papanikolau... Sve igrači sa evroligaškim iskustvom i dugogodišnjim igranjem u istom timu. To je reprezentacija koja ima karakter, svake godine dolazi do završnica takmičenja. Sada igraju rasterećeno, imaju 6-0 iz prethodne grupe", rekao je selektor Đorđević uoči meča.

On je na put poveo 14 igrača: Stefan Jović, Vasilije Micić, Nemanja Nedović, Bogdan Bogdanović, Dragan Milosavljević, Aleksa Avramović, Marko Simonović, Nikola Kalinić, Nemanja Bjelica, Vladimir Lučić, Stevan Jelovac, Nikola Milutinov, Miroslav Raduljica i Uroš Luković.

Meč Grčka - Srbija igra se u 20 časova.

Podsetimo naš tim je na putu do krita imao malih problema, jer je zbog blokader beogradskog aerodroma Nikola Tesla čarter za Grčku kasnio.

