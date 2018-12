TEODOSIĆA, AVIONE ZA F4, TIMSKU HEMIJU, ČEPOVE ZA UŠI: Kad vidite šta evroligaši žele od Deda Mraza umrećete od smeha

Želje su šaljive, ali su plod dosadašnjih rezultata i uočenih nedostataka u igri svih 16 timova koji igraju u elitnom takmičenju.

EFES

Želja: Miloš Teodosić

Anadolu Efes se pozicionirao kao tim koji bi mogao da igra u plej-ofu ove sezone. Ne samo to, nego deluje da bi ovaj tim mogao i do Fajnal fora. Ako Deda Mraz ispuni želju Efesa, Miloš Teodosić će doći u ovaj tim. Postoji šansa.



ARMANI MILANO

Želja: Iskustvo

Tim iz Milana ima sve za plasman u prvih osam mesta na tabeli. A to je glavni cilj tima za ovu sezonu. Majk Džejms i Nemanja Nedović su igrači koji mogu da rivalu naprave mnogo problema, Arturas Gudaitis igra kao zver u reketu, Vladimir Micov ima najbolju sezonu do sada... Šta Milanu nedostaje? Dodatak u iskustvu koji bi ovom timu pomogao u teškim situacijama. To bi moglo da napravi razliku.

BUDUĆNOST

Želja: Čepići za uši

Ne treba kriviti Aleksandra Džikića kada povisi ton kada se žali na igru košarkaša Budućnosti. I to veoma bučno. U isto vreme, morate da se saosećate sa igračima koji slušaju trenera koji toliko podigne decibele u svom glasu. Tako da, momcima bi najbolje bilo da nabave čepiće za uši.

CSKA

Želja: Da ga više vole protivnički navijači

“Igrali smo bez važnih igrača i nikome nije žao zbog nas”, rekao je Dimitris Itudis nedavno. I dok je CSKA generalno shvaćen kao tim koji igra atraktivnu i efektivnu košarku poslednjih godina u Evroligi, ljubav i poštovanje protivničkih navijača ka ovom timu nije baš u proporciji sa kvalitetom Moskovljana.

DARUŠAFAKA

Želja: Bolja igra u završnici

Darušafaka je mogla da bude u mnogo boljoj poziciji od trenutne (dno tabele), da je imala malo više sreće u krucijalnim momentima utakmice. Darušafaka je izgubila od Makabija u poslednjoj sekundi, u poslednjim minutima protiv Panatinaikosa, kao i Himkija. Protiv Gran Kanarije Darušafaka je vodila sa 15 razlike u trećoj deonici, a na kraju izgubila. Tako da da, završnica definitivno može da bude bolja kod ovog tima.

BARSELONA

Želja: Timska hemija

Barselona je letos dovela neke igrače vrhunskog profila, ali Svetislav Pešić retko viđa da njegov tim igra u skladu s kvalitetom. Igrači su tu, tako da ako Deda Mraz doda ozbiljnu dozu timske hemije, mogli bismo da gledamo potpuno drugačiji tim, sa boljim rezultatima. Možda i pretendenta na F4, zašto da ne?

BAJERN MINHEN

Želja: Da se vrati Devin Buker

Bajern je jedno od najprijatnijih iznenađenja dosadašnjeg dela Evrolige i trenutno se nalazi u plej-of zoni. Ako se startni centar Devin Buker vrati što pre, možda Bajern napravi jedan od većih rezultata u klupskoj istoriji.

FENERBAHČE

Želja: Mnogo aviona da mogu da prevezu sve navijače do Vitorije

Ovako stoje stvari: Fenerbahče trenutno igra najbolju košarku u Evroligi i ima skor koji to potvrđuje: 13-1. Biće veliko iznenađenje ako Fener ne bude na Fajnal foru. Tako da, šta im je potrebno? Pa mnogo aviona da mogu hiljade navijača da odu do Fernando Buesa arene u Vitoriji gde će održati ovogodišnji Fajnal for. Sećamo se maja i atmosfere u Beogradskoj Areni.

GRAN KANARIJA

Želja: Uređaj za teleportaciju

Mora da je slatko živeti u Las Palmasu. Večito leto, sunce... Ali verujte da nije nimalo prijatno kada sa tog rajskog ostrva morate svake druge nedelje da putujete satima samo u jednom pravcu. Nema laganog gostovanja za košarkaše Gran Kanarije. Pa šta bi drugo mogli da požele nego nekakakvu spravu za teleportaciju?

HIMKI

Želja: Napitak protiv povreda

Nema tima i trenera koji se neće požaliti u nekom trenutku u sezoni na loš zdravstveni bilten, ali Jorgosa Barcokasa je baš poteralo. Aleksej Šved nije bio spreman čak za pet utakmica u sezoni. I ponovo je povređen. Još tri nedelje. Iz istih razloga Barcokas ne računa ni na Entonija Gila, jednog od boljih napadača u Evroligi. Dakle, sve je jasno - sredstavo za sprečavanja povreda.

BASKONIJA

Želja: Karte za Fajnal for

Ne ide najbolje Baskoniji ove sezone, a F4 se održava u Vitoriji. Očito je ta činjenica predstavljala veliko opterećenje u prvom delu sezone za ovaj tim. Šanse još nisu izgubljene da se španski tim pred domaćom publikom bori za titulu prvaka Evrope. Mogao bi i Deda Mraz da pomogne, da nabai te “karte za F4”...

MAKABI TEL AVIV

Želja: Nada

Kako Izraelci igraju nemaju čemu baš da se nadaju. Učinak 4-10 preti da ostavi slavni klub četvrtu godinu zaredom bez plej-ofa. Ključna reč je nada. Njima samo to i preostaje...

OLIMPIJAKOS

Želja: Više konferencija Dejvida Blata

Retko koji trener je toliko zabavan posle utakmica kao izraelski stručnjak. I zato - pričaj, Dejvide, samo pričaj. Ponekad si jednako zabavan kao i sama utakmica, ili čak više od utakmice. A nisi loš ni sa vicevima...

PANATINAIKOS

Želja: Bolja mehanika šuta

PAO je loš, ispod svih očekivanja, a za to je kriv užasan procenat šuta iz igre, pre svega za tri poena. Svega 29 odsto, što Zelene čini najlošijom ekipom u Evroligi u tom segmentu. Mehanika šuta? Možda. Menjaj.

REAL MADRID

Želja: Ponoviti sve

Šta mogu da požele u najtrofejnijem evropskom klubu posle onakve prošle sezone? Ništa manje nego da se ista ponovi. i tako unedogled.

ŽALGIRIS

Želja: Šaras zauvek

Čudo bi bi bilo kada bi Žalgiris uspeo da se još jednom odbrani od nasrataja na svoju legendu. Ne traže njega samo bogati evroligaši, već se raspituju i NBA klubovi. I onda, šta može da bude jedna jedina želja Zelenih iz Kaunsa? Šaras zauvek, naravno. Ili bar - Šaras još malo...

