KALINIĆ ZBOG KOSOVA NAVUKAO GNEV SRBA! TVITERAŠI OSULI PALJBU: Kad prelaziš iz pravoslavlja u ISLAM i koje ime ćeš da dobiješ umesto Nikola?! (FOTO)

Burnu polemiku izazvali su stavovi Nikole Kalinića o Kosovu i Metohiji! Srpski reprezentativac potpuno otvoreno je pričao o ovom osetljivom pitanju i na taj način navukao na sebe bes jednog dela stanovništva.



- Kosovski boj je bio pre 600 i više godina, a dosta decenija to nije naša teritorija. Niko ne živi od prošlosti i što se pre pomirimo sa sadašnjošću i nastavimo dalje, bolje će nam biti - glasila je jedna od izjava Kalinića iz intervjua Blicu koja je ustalasala društvene mreže.



Usledili su skandalozni komentari na račun reprezentativca Srbije. Bez obzira na to da li se neko slaže ili ne sa izgovorenim, potpuno je neprihvatljivo vređanje Kalinića, i to najprimitivnijim mogućim rečima. Takođe, dobio je veliki broj poruka da više nije nepoželjan u nacionalnom dresu.



- Nikada nisam video Nemca ili Amera da se dernjaju pijani, kradu iz prodavnica, razbijaju i ko zna šta još... Ima i do standarda, naravno, ali možda i do mentaliteta - napisao je Kalinić na Tviteru i navukao još besa na leđa.

Košarkaš Fenerbahčea je već u prošlosti iznosio stavove o mnogim pitanjima koji nemaju toliko veze sa sportom. Tako je poželeo sve najgore srpskoj nacionalnoj avio-kompaniji, podržao narod koji protestuje na ulicama, ali i zapitao se koliko bi Srba dva meseca radilo "džabe za državu" kao što to košarkaši čine tokom leta. Donosimo vam Kalinićeva razmišljanja koja sasvim sigurno nikog ne ostavljaju ravnodušnim.

Reprezentacija - dva meseca života za džabe

- Otvoreno pitam sve te koji kritikuju nas ili nekoga ko se ne odazove reprezentaciji - ko bi došao i odvojio dva meseca svog života svake godine. To je maltene godinu dana za šest godina da radiš nešto za svoju državu, koja je OK, vratila ti je, dobijao si neke nagrade kada si osvojio nešto što ti niko ne garantuje da ćeš osvojiti, a one su male u odnosu na neke nagrade koje dobijaju druge reprezentacije. Koliko ljudi bi u Srbiji odvojilo dva meseca svog života da radi nešto za državu? Da gradi puteve, zgradu, bilo šta, da spremi svoju ulicu? Koliko njih bi radilo dva meseca ni za šta - upitao je se Kalinić u intervju za Mocart sport.