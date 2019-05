DETE SPORTISTA - ČOVEK LIDER: Od hiperkativnog do hiperproduktivnog

U sklopu stalnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika izvođenjem oglednih časova i vannastavnih aktivnosti, u prostorijama Osnovne škole Karađorđe, održano je predavanje sa ciljem prezentovanja Košarkaške juritmije, projekta koji je kreirao Sportski klub "Serhispana", sa svojim ograncima "Basketball IQ Academy", "Basketball Are Us" i "Sports Are Us".

Prezentovani su pozitivni efekati ovog programa na razvoj kognitivnih sposobnosti i uticaj na rešavanje problema hipokinezije (smanjenje motoričke funkcije ili aktivnosti; umanjena sposobnost kretanja) i hiperaktivnosti (kako hiperaktivno dete usmeriti da postane hiperproduktivan čovek), kao i delovanje kolektivnog treninga na razvoj socijalne inteligencije i veštine liderstva (preuzimanje lične odgovornosti unutar grupe).

Predavanju su prisustvovali nastavnici OŠ Karađorđe, kao i zainteresovani roditelji i đaci ove škole.

