MILICA DABOVIĆ ŽESTOKO PO SELEKTORKI I KOŠARKAŠICAMA: Marina Maljković ne zna ništa, maltretirala je i Anu i mene! Dajana Butulija je TASTER

Bivši kapiten ženske košarkaške reprezentacije Srbije Milica Dabović ne prestaje da bljuje vatru usred Evrobasketa, na kome su naše "lavice" stigle do četvrtfinala.

Milica je digla veliku prašinu "postom" na Instagramu kojim je žestoko izvređala selektorku Marinu Maljković, ali i pojedine saigračice iz vremena dok je nosila dres reprezentacije.

Ona se nije zaustavila samo na tome, već je nastavila da "udara", prvenstveno Marinu Maljković. Nju krivi što i sada nije deo reprezentacije, iako se odavno povukla iz nacionalnog tima.

"Želim da pobede, svim silama ih bodrim. Svim silama sam želela da budem sa njima, dobila sam odgovor NE. Žao mi je što je selektorka tako reagovala. Kažu mi da su mi zamerili što sam pričala da je loša atmosfera u ekipi. Krivo mi je što nisam deo tima. Na ovom Evropskom prvenstvu ovoj ekipi nije potreban trener. Marina pravi milion grešaka, nije me sramota to da priznam. Pravila ih je i ranije. To ne primećujem samo ja, već svi. Ne mogu reći da sam ljuta, nego razočarana. Postala je ono što se nisam nikada nadala". rekla je Milica Dabović.

Srbija u četvrtak u 20.30 u "Štark areni" igra četvrtfinalni meč sa Švedskom. Milica sve ovo govori u jeku borbi naših košarkašica za medalju, ali ne misli da je loš trenutak za to.

"Rekla sam sve u dobrom trenutku, devojke su prošle. Neću se zaustaviti na ovome. Imam još puno da kažem. Sve što sam želela u životu je da budem srećna. Bila sam maltretirana od strane Marine, uvek me je vređala, mene i sestru. Htela je da budem taster kao Dajana. Ne želim da je prozivam, ona je takva kakva je. Ja nisam izabrala tako nešto. Dajana je pljuvala sadašnjeg kapitena, ne može to tako".

Milica objašnjava zašto se povukla iz reprezentacije.

"Povukla sam se jer nisam mogla da slušam Marinu kako vređa sestru. Ona je jedva čekala da Dragan Đilas ode iz Saveza. Ne znam zašto. Čekala je to, ali joj sada ne odgovara ni Danilović. Ona je sama sebi dovoljna", zaključila je Milica Dabović.

(Informer, Foto: Starsport)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir