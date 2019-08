AKO SE SRETNEMO SA AMERIKANCIMA NEKA IM JE BOG U POMOĆI: Selektor Đorđević o skraćivanju spiska i Mundobasketu

- Oni nisu otpali. Reč 'otpali' je pomalo gruba reč kada je izgovori čovek i kada kažem momcima da prestaje njihovo angažovanje za ovu akciju, oni to razumeju. Odradili su dobar posao, zahvalan sam im na radu u ime Saveza i ekipe - rekao je Đorđević, a potom se osvrnuo na prijateljske mečeve sa Litvanijom:



- Sjajna provera za nas. Dobro smo radili na Kopaoniku, momci su odradili veliki posao, od mene su dobili pohvale kada su to zaslužili. Kada dođu ovi napori oni su jedini zaslužni. Litvanija je snažan protivnik, ekipa koja gradi igru na fizičkim duelima, dolaze u pravom trenutku da nas malo ’uhvate’. S ponosom su se okrenuli svojoj igri, imaju jaku ligu, verujem da će biti i navijača u Areni.

Na pitanje kako komentariše brojne otkaze u selekciji SAD, Đorđević je rekao:

- ''Welcome to the club" (Dobro došli u klub). To se i nama dešavalo, razmišljam samo o nama i još nekim reprezentacijama koje se manje pominju. Na primer, Nemačka, poslednjih godina podiže svoje reprezentativne uspehe. Igrali smo protiv njih dva puta u kvalifikacijama i oba puta izgubili. Tu su Grčka, Rusija, Francuska, Argentina, Kanada, Brazil, Španija... Nemojte uopšte da razmišljamo o Amerikancima.

- Pustimo Amerikance da igraju svoju košarku, mi našu, a ako se susretnemo, neka im je Bog u pomoći - kroz osmeh je rekao selektor.

Kurir sport / RTS

Kurir