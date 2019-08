PROFESOR VLADIMIR KOPRIVICA O MUNDOBASKETU I PARTIZANU: Čovek planira, Bog se smeje...

Koprivica je pre devet godina bio deo stučnog štaba Duška Vujoševića, a u tim Andree Trinkijerija došao je posle angažmana u muškoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije.

Sada, pred start sezone u kojoj crno-beli imaju velike ambicije, poručuje da veruje da će na pravi način spremiti košarkaše Partizana i pomoći im da imaju uspešnu sezonu.

"Ovo je iznenađenje i za mene da sam ovde. Posle odmora zvali su me iz Partizana. Bila je situacija da je iznenada otišao kondicioni trener, a da je ostao mlad čovek koji traži pomoć, što je razumljivo. On je moj bivši student. Došao sam kao prijatelj i čovek, koji je u ovom klubu proveo divne godine. Došao sam da pomognem kao veliki partizanovac i čovek koji voli ovaj klub i kome je ovaj klub mnogo dao", rekao je Koprivica Tanjugu.

Bivši dekan Fakulteta sporta i fižičkog vaspitanja, koga su mnoge generacije smatrale omiljenim profesorom i motivatorom, objasnio je kako je zamišljena saradanja sa crno-belima.

"Dogovor je, a na tome sam insistirao, da to bude do 1. oktobra. Meni tada kreće školska godina na Fakultetu za sport. Videću da li ću da nastavim saradnju i u kom obliku, pošto moram da porazgovorama i sa ljudima sa fakulteta i sa ljudima iz Partizana. Videćemo posle 1. oktobra", rekao je on.

Svojevremeno mu je Duško Vujošević dao potpunu slobodu u svom delu posla.

Koprivica ističe da je takva situacija i sa Trinkijerijem, koji je izjavio da je profesor u top 10 na svetu u svom poslu.

"Već je imam. Svaka sloboda je velika odgovornost. Što više slobode, to više odgovornosti. Kada vam neko nešto diktira, vi niste slobodni, ali vam je lakše. Kada imate slobodu i morate da kreirate, to je uvek velika odgovornost. Učestovaću u planiranju i programiranju treninga u fižičkom delu. Mislim da je trener Trinkijeri izvanredan motivator, sastav stručnog štaba takođe je izvanredan. Igrače još uvek ne poznajem. Po prirodi sam uvek optimista i verujem u rad i ljude. Nadam se da moja nadanja nisu bez osnova", rekao je Koprivica.

Roster Parizana za predstojeću sezonu znatno je izmenjen u odnosu na prethodnu. Sedam novih igrača je došlo u tim, a prednjače stranci.

"Moji utusci su da je ovo ekipa koja će moći da drži visok intenzitet sa svih 12 igračca. Nažalost, ima veliki broj stranih igrača, što je još jedan pokažatelj kako naša domaća košarka polako ne nestaje, nego funcioniše na nižem nivou. Nemamo mnogo naših mladih talenata što je bila karateristika Partizana svih prethodnih decenija. Nadam se da je ovo samo jedan prelazni momenat. Rešenja nisu ovde, nego u radu sa mlađim kategorijama. Vidim da je KS S preuzeo mere da se to unapredi, pa se nadajmo velikim talentima i našim ljudi koji će zadovoljiti domaću publiku", rekao je on.

Koprivica je istakao i da će za njega biti izazov da se prilagodi novonastaloj situaciji u košarci, u kojoj je došlo do spajanja sezona što dovodi do velikog broja povreda igrača, što se vidi i pred početak Svetskog prvenstva u Kini, kada su mnoge reprezentacije ostale bez ključnih košarkaša.

"U košarci se promenila sezona. Nekada je počinjala ranije i imali smo dva i po meseca pripreme. Mogli smo u miru da trčimo u prirodi, da jačamo postepeno... Sad je sve to skraćeno i traži se od igrača da budu dobro pripremljeni. Mnogo je povređenih igrača, sve je to posledica spajanje sezona i nedostatka odmora i vremena za postepeno uvođenje u trening. To će biti problem i sa klubovima. Za mene je jedna vrsta izazazova ta nova situacija, na koju moramo da odgovorimo odgovarajućim planom i programom i da prilagodimo sve da budemo što spremni, što zdraviji i da dobro startujemo u sezoni".

Koprivica je istako i da ova ekipa crno-belih može da bude konkurent rivalima kako u ABA ligi, kao i u Evrokupu.

"Ne pobeđuju uvek najbolji, već oni koji su maksimalno disciplinovani i posvećeni, koji imaju jasan cilj i zajedništvo, koji znaju da je to jedan trnovit put, od trnja do zvezda. To treba omogućiti treningom da bi utakmice bile lakši deo posla. Svaki trener koji tako radi on ima uspeha. Utakmica mora biti zadovoljstvo, finalni deo svih napora".

Srbija sutra počinje takmičenje na Svetskom prvenstvu u Kini i jedan od favortita za medalju. Javnost u Srbiji, kao i uvek ima velika očekivanja, a u vazduhu su i priče o zlatu.

"Ne volim što se to pominje. Osvajali smo mi i ranije zlatne medalje. To je veliki pritisak na reprezentativce. Činjenica je da imamo izvanredan tim, veliki broj igrača je dugo zajedno. To je veliki kvalitet, jako su motivisani ... Mislim da ćemo postići odličan rezultat. Zlato vam niko ne može garantovati, to je uvek jedna utakmica. Nadajmo se da će nas lepo predstaviti i sigran sam da će tako biti. Imamo i sastav i stručni štab i atmosferu za veliki rezultat. Kada bi se unapred znalo, to ne bi bio sport. Svojim studentima volim da kažem ono čuveno "Čovek planira, Bog se smeje", zaključio je Koprivica.

Tanjug

