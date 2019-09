OSTOJA MIJAILOVIĆ NAJAVIO JOŠ VEĆA ULAGANJA PARTIZANA U RAZVOJ DECE: Dragan Jakovljević je veliki košarkaški stručnjak za mlade igrače, svi su prezadovoljni njegovim radom!

Mijailović se u intervjuu za espreso.rs posebno osvrnuo na razvojni tim Mladosti koji je nedavno preuzeo Dragan Jakovljević.

- Mi imamo naše filijale Mladost i Vršac. Ali pre svega naš razvojni, prvi tim je Mladost. Videćete talentovane klince u Mladosti. Videćete kako izgleda Partizanov podmladak. Nama je Dragan Jakovljević ove godine došao, jedan od zaista velikih košarkaških stručnjaka za mlade igrače, svi su prezadovoljni njegovim radom. Moram da pohvalim to, iako je bilo po javnosti da li je on zvezdaš ili nije. On je dobar sportski radnik i on trenutno radi u filijali Partizana i zna koji su prioriteti Partizana. Mi hoćemo da ulažemo u razvoj dece. Partizan je izdvojio ne tako mali budžet za Mladost sledeće godine. I izdvojiće za Vršac. Sad smo u pregovorima s njima. I vi ćete budućnost Partizana u stvari delom videti kroz naše igrače koji budu na dvojnim licencama u Partizanu, i videti kroz ekipu koja će igrati u Mladosti. To je budućnost Partizana. Mi to nismo zanemarili. Morate da znate jednu informaciju - mi smo prošle godine doveli 4 mlada igrača. Jednog iz Crne Gore, drugog iz Kraljeva... Partizan je potrošio preko 200.000 evra na obeštećenja za te mlade igrače, plaćao je razvoj i obeštečenje njihovim timovima. A gde se desio problem? Desio se problem od 2014. ili 2015. pa sve do 2017. godine, što smo izgubili nekoliko generacija mladih igrača, jer u tom rasadniku nije bilo ništa kad smo mi došli. Dakle, morate nešto da posadite, pa da prođe 3-4 godine da biste to mogli da uberete. To je realnost.

Kurir sport/espreso.rs

Kurir