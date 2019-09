ODAVDE BI SVI TREBALO DA ODU! Žarko Paspalj ogorčen: Vide nekog kretena koji je imao 4 srčana udara kako sam radi igralište u zapuštenom dvorištu i kažu ON TO RADI JER IMA KORIST! (VIDEO)

Paspalj je govoreći o nedostatku solidarnosti u društvu rekao da "možemo da pričamo - krivi Milošević, Vučić, Tadić ili Koštunica, bilo ko ko je bio na vlasti poslednjih 30 godina, ali ajde da pođemo od sebe".

"Bilo je i meni teško kada sam radio igralište u zapuštenom dvorištu, ustajao svako jutro u 6 i smišljao nove ideje kako da ovo zajedničko dvorište izgleda što lepše, uvek u iščekivanju evo, sada će još neko da dođe. A nije", priča Paspalj.

"Naiđe ti bes, kažeš, čekaj bre, šta je ovo sa ljudima, znaš da te gledaju, vide nekog kretena koji je imao četiri srčana udara i šlog kako sam radi u zajedničkom dvorištu, valjda se zapitaš, šta on to radi. I kažeš sebi, ma on to radi jer ima neku korist. Eto, to ti je to", ogorčen je Paspalj.

Komentarišući masovni odlazak mladih ljudi iz zemlje, on poručuje da "treba da idu svi".

"Posledica toga će biti konačni raspad ove zemlje, niko neće ostati i to je to", kaže Paspalj i nastavlja "država ne vodi računa o svojim ljudima, a neko bi morao".

On dodaje da je tako u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni, kod nas.

"Ništa se tu dobro ne dešava, već tragično kao posledica načina života od 1991. do 2019. a to je 30 godina. Kada imaš 50 i razmišljaš o tome normalno je da te uhvati bes", zaključuje Paspalj.

