SLAVNI KOŠARKAŠ JE ZBOG MISICE OSTAVIO ŽENU I BEBU: Na luksuznoj jahti su izgovorili DA i skočili u more! Posle 13 godina bivša i sadašnja žena su ZAKOPALE RATNE SEKIRE!

Putovanje je kao ljubav, najviše zato što je stanje povećane svjesnosti, u kome smo pažljivi, otvoreni, konkretni i spremni da se mijenjamo. Zato se prava putovanja, kao i prave ljubavi nikada ne završavaju. (Piko Ijer, britanski pisac , 1957) Evo vas opet tjeram na putovanje...Na linku u opisu mog profila ako kliknete dobit cete 25€ popusta od @bookingco . Otputujte i uzivajte🙌🏻👏🏻✈️ . . . #sponzorirano #booking #livecourious #bookingyeah #happytime

A post shared by Viktorija7 (@viktorija7777) on Sep 11, 2019 at 2:49am PDT