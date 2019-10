DULE VUJOŠEVIĆ ZA KURIR: Svaka čast svima, ali ovo nije Partizan po mom ukusu! Verujem da država pomaže mom bivšem klubu, ali konkurentima opet DAJE VIŠE!

Prati voljeni klub !!! Previše je stranaca, a ako domaći neće da dođu, onda u klubu treba da se zapitaju zašto je to tako, kaže za naš list ljubimac Grobara i najtrofejniji trener u istoriji crno-belih

Najtrofejniji trener u istoriji KK Partizan, može se slobodno reći i legenda crno-belih, Duško Vujošević prati rezultate svog bivšeg kluba u tekućoj sezoni i odgovara na naša pitanja.

- Očigledan cilj je Evroliga, a znamo da se do nje može na dva načina, preko ABA lige i preko Evrokupa. Mislim da će biti lakše preko Evrokupa, to jest ne lakše, nego ostvarljivije. Radujem se svakoj pobedi Partizana i voleo bih da se izbore za Evroligu, jer bi to opravdalo ovaj sistem - kaže nam Vujošević, pa objašnjava:

- Tim nije sasvim po mom ukusu jer ima previše stranaca. Ne može da bude opravdanje to što je Dragan Milosavljević letos izabrao da ostane u Malagi, postoje i drugi igrači. A ako domaći igrači ne žele da dođu u Partizan, onda klub treba da se zapita zašto je to tako.

Vujošević ističe i atmosferu oko kluba i u klubu koji je nekad vodio, odnosno akcenat stavlja i na stvari izvan parketa.

- Skup je to projekat. Čestitam upravi na obezbeđenim sredstvima, koja su u dobroj meri najverovatnije stigla i kao pomoć države, kao što je slučaj i u konkurentskom klubu, verujem da je njemu ta pomoć još veća. Nije mi samo jasno zbog čega je ta pomoć bila beznačajna kad je Partizan bio dominantan. Da li je bila ideja da se tog momenta Partizan sruši, pa da se sad teatralno podigne do drugog mesta - zaključio je Vujošević, koji je trenutno šef stručnog štaba rumunskog Kluža.

