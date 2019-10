ZAGORAC PRED LIMOŽ: Da se pripremimo kako dolikuje (FOTO)

"Zahtevan period je iza nas kome se bliži kraj ovim gostovanjem u Limožu. Ako podvučemo crtu posle tog niza utakmica na strani i tek nekoliko mečeva kod kuće, nakon ove utakmice verujem da ćemo biti zadovoljni. Nije bilo za očekivati da nemamo padove u igri i nije bilo za očekivati da pobedimo sve utakmice, jer treba biti realan. Utakmica protiv Limoža nosi veliku važnost baš iz tog razloga. Ako pobedimo, onda možemo da pričamo o nekom uspešnom periodu", rekao je Zagorac novinarima na otvorenom treningu.

Zagorac je rekao da Limož nije jedan od favorita u Evrokupu, ali da crno-beli moraju da ih poštuju.

"Francuske ekipe igraju na sličan način. Imaju mnogo stranih igrača, koji se upotpunjavaju sa atleticizmom, ritmom i brzinom domaćih igrača... Limož ima dobru publiku, to je veliki klub koji ima veliku istoriju. Sve to ih čini veoma nezgodnim. Verovatno ne pretenduju na neki najviši plasman u Evrokupu, ali svakako treba da imamo respekt. Ukoliko pobedimo, ova utakmica će nama doneti pet utakmica bez poraza i prijatnu situaciju za nastavak takmičenje. Oni imaju 1-3 i ovo je verovatno jedna od poslednjih utakmica gde mogu pojure neki viši plasman. Sve to njima ide u prilog, a nama daje veliki znak uzvika da treba da se pripremimo kako dolikuje", zaključio je Zagorac.

Meč između Limoža i Partizana na programu je sutra od 19.15.

