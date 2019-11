NEMAMO NOVCA ZA STRANE TRENERE! Čović: Hteli smo Kokoškova, Obradovića, Tanjevića! Šakota zna šta je Zvezda! (FOTO)

Uoči ovog duela, predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović govorio je za portal ''RedStarBelgrade'' i tom prilikom, između ostalog, otkrio kako je došlo do za mnoge neočekivanog odlaska Milana Tomića posle poraza od Krke u Novom Mestu.

foto: Starsport©

''Posle utakmice Milan se previše iznervirao, postao preemotivan i napravio grešku koju smo probali da saniramo. Dao je ostavku igračima u svlačionici. Ni on, ni bilo koji trener nije dogovarao dolazak u Zvezdu tako što se dogovarao sa igračima, već sa upravom. Kad smo se čuli posle toga, on je posle nekoliko minuta shvatio šta je uradio i rekao: 'Pogrešio sam'. Imali smo tu noć razgovore i dogovorili smo se da izađemo pred igrače i da kaže da je to bio emotivni trenutak. To smo i uradili u ponedeljak i zakazali trening za utorak u 10 časova.Međutim, u ponedeljak kasno on je mene nazvao da se vidimo i posle toga mi je rekao da više zapravo ne može.Prema svojim kriterijumima pomislio je da je napravio grešku i da sumnja da može da bude autoritet prema igračima. Probali smo da manevrišemo, probali smo sve, ali mislim da je pogrešno terati čoveka da na silu radi nešto što je osetio da ne može da radi'', objasnio je Čović.

Odmah potom počela je potraga za novim trenerom. S obzirom na zgusnut raspored utakmica, odlučeno je da se ukaže prilika Tomićevom pomoćniku Andriji Gavriloviću, kao privremenom rešenju.

foto: Starsport©

Gavrilović je nekoliko utakmica odradio u ulozi šefa struke, sa promenljivim uspehom, a šta je Zvezdino rukovodstvo u tom periodu radilo?

Čović je otkrio da se razgovaralo sa brojnim trenerima, pa i sa novoizabranim selektorom reprezentacije Srbije Igorom Kokoškovim!

''Kad smo krenuli da komuniciramo i da tražimo domaće trenere, počeli smo od Saše Obradovića, a on je trener pod ugovorom u Monaku, ima ugovor do kraja sezone, nema 'izlaz' do kraja sezone.Onda smo radili i razmišljali da angažujemo Kokoškova, a on je trener pod ugovorom sa Sakramentom. Naravno tada su krenuli razgovori i oko njegovog angažovanja u reprezentaciji Srbije...Pričali smo posle toga sa Duškom Ivanovićem, koji je dao reč Bešiktašu i ni on nije mogao. Sve to smo obavljali u konsultacijama sa Pešićem i Božom Maljkovićem. Moja ideja je bila da u jednom trenutku razmišljamo i o Bogdanu Tanjeviću, međutim on se zahvalio i rekao da bi ipak trebalo neko nešto mlađi..., naveo je prvi čovek crveno-belih.

foto: Zorana Jevtić

U igri su bili i strani treneri. "Paralelno smo pričali sa Barcokasom, Pjaniđanijem, imali smo priču sa Ćavijem Paskvalom, Pedrom Martinezom, ali smo prikupljali podatke kakvi su, jer je ovo specifična sredina i trener dolazi na selekciju koju nije pravio", naglasio je Čović

Nije izostala ni priča o finansijskim zahtevima trenera, Čović uveravada Zvezda u ovom trenutku ne može da ispuni ono što strani stručnjaci traže. ''Ti zahtevi su na standardnom nivou za strane trenere, koje imate ovde prisutne, od 500.000 pa naviše.Dobri automobili, dobri stanovi, od 80 kvadrata pa naviše, a neki su između redova i pominjali da bi bilo dobro da im date i neki procenat od transfera.Ne znam da li to neko ovde primenjuje, možda i primenjuje, ali to u Zvezdi ne funkcioniše na taj način, niti mi imamo te pare, izričit je predsednik Zvezde.

Čović je potom objasnio zašto Šakota.

foto: Beta/Branislav Božić

"Posle svih tih analiza došli smo do Dragana Šakote, obavili razgovor sa njim, iskusnim trenerom, bivšim selektorom... Zna šta znači pritisak rada u Zvezdi i dogovorili smo se i krenuli da radimo sa njim do kraja ove sezone i iduće sezone'', rekao je Čović.

On je za kraj razgovora za "RedStarBelgrade" imao i upozoravajuću poruku.

."Na osnovu svega što smo prošli, postalo je evidentno da je Srbija u deficitu sa trenerima i sa tim problemom ćemo se tek susresti'', zaključio je Nebojša Čović.

