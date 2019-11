PREDSEDNIK PARTIZANA OTVORENO O SVEMU: Mijailović govorio o političkom angažmanu i zašto je ćutao o Beronovim koracima

Navijače crno-belih zanimalo je da li je izmeštanje iz hale Aleksandar Nikolić imalo političku konotaciju.

"Nisam očekivao kada sam došao u klub da će se svaka odluka ili promena voditi kao nečija 'direktiva odozgo' ili 'sa vrha'. Nema direktiva sa vrha, odluke donose ljudi iz kluba, Upravni odbor, menadžment i ja kao predsednik. Isključivo smo odgovorni mi i nema mešanja politike u Partizan. To je definitivno" - započeo je prvi čovek crno belih.

"Jedina prednost Pionira je atmosfera, koja nam je svima odgovarala. Ako ćemo da živimo u prošlosti, a da evropske ekipe žive u budućnosti, možemo da se vratimo korak unazad, u Halu sportova, tamo je bilo lepše do 1991, kada smo prešli u Pionir. Navijači moraju da znaju da zbog 'čepova' i bezbednosnih razloga u Pionir ne može da stane više od 6.000 navijača. Da li je to pravedno prema 4.000 više ljudi koji sada dolaze na utakmicu?" - zapitao se on i nastavio

"Govori se i o ulaznicama... Da li klub može da živi od vazduha? Hoćemo pojačanja, Evroligu, pa neka mi neko kaže koja je to formula? Ako se ne plati plata ili Dušku Vujoševiću rata ili nekome drugom, onda stiže BAT i odmah je menadžment 'nesposoban' da upravlja klubom. Nemoguća misija je da se obaziremo na svačije komentare. Znam da upravljam sistemima, to radim i tako ću raditi".

Takođe, upitan je da prokomentariše i zašto se ne oglašava na najsvežija "sudijska potkradanja" u Podgorici, kao i na nedosuđenu grešku u koracima beka Crvene zvezde Bilija Berona u prošlom finalu domaćeg prvenstva, pre nego što je dao koš za titulu.

"Zašto ćutimo na Beronov četvorokorak? U tom trenutku smo poslali aplikaciju Evroligi i bili smo jedan od najozbiljnijih kandidata za vajld-kard. Sebi nikad ne bih oprostio da sam ušao u rat sa rivalom koji nam je načinio štetu, to je evidentno, na kraju i sa svojim izjavama štetnim po naš klub, da je za to kriv Bog, a ne oni koji su to presudili. Tim ratom ne bismo dobili ništa, nijedna utakmica nije bila poništena i ta žalba ne bi bila uvažena jer po pravilima FIBA nema gledanja videa posle kraja utakmice. Nisu oni izbegli da gledaju video snimak jer su hteli da nas pokradu, već su takva pravila FIBA. Da li smo oštećeni? Jesmo 100 odsto, ali nisam hteo rat saopštenjima, kojima bi navijači bili zadovoljni, ali kojim bi Evroliga imala argument da tamo ne pripadamo, da smo stalno u nekom ratu, svađama... Tad smo mogli da izgubimo i ne bi mi niko oprostio, niti bih ja sam sebi, a kasnije smo izgubili jer se pojavio tim sa više novca". - zaključio je on.

Neizostavna tema je bila i njegov politički angažman i uvreženo mišljenje da drugi određuju ko će biti šampion.

"To što neko misli da se sklanjam nekome ili da se plašim, da je 'naređeno' da Partizan mora da bude drugi, to su žive neistine i to nema veze sa životom. Mi smo pobedili našeg gradskog rivala pre neki dan i uvek ćemo ga pobediti, kad god se ukaže prilika. Borićemo se do zadnjeg atoma naše snage da budemo prvi i niko nas neće sprečiti u tome. Ako neko misli da neko nekome može da naredi da bude drugi ili treći i da ne sme da bude prvi, to dolazi iz poznatih gradskih kuhinja i ima ih nekoliko koje su protiv Partizana. Jak Partizan mnogima ne odgovara. Ne odgovara ni gradskim rivalima, ni nažalost nekim sekcijama u okviru našeg Partizana... Postoji i ta politička struja koja je protiv sadašnje vlasti, pa se sve to prenosi preko leđa Partizana..." odgovorio je i dodao "Želim da im pošaljem poruku da svi koji vole Parizan ne bi trebalo da se bave tim stvarima, jer to sutra utiče i na taj rezultat koji svi zajedno i željno očekujemo. Umesto da se borimo sa nekim normalnim stvarima, za bolje uslove Partizana, moramo da se borimo sa neistinama i izmišljenim lažima i o meni i o ljudima u Partizanu i o trenerima, igračima." - završio je on

Kurir sport

Kurir