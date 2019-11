LOVA DO KROVA: NBA timovi značajno povećali profit u 21. veku! Prihodi sa 2,5 skočili na 8 milijardi dolara!

Od 2001. godine do danas prihodi od svih timova u NBA ligi skočili su sa 2,5 na osam milijardi dolara.

Svaki od 30 timova koji se takmiče u najjačoj košarkaškoj ligi sveta donosi svojim vlasnicima svake sezone sve veći novac, bez obzira na rezultate koji su ostvareni na terenu. Tačnije, rezultati su poslednja rupa na svirali koja određuje kako će neka NBA ekipa da se kotira na tržištu.

Prosečna NBA franšiza vredela je u proseku 1,9 milijardi dolara u prethodnoj sezoni 2018/19, prosečan prihod u poslovanju iznosio je oko 227 miliona dolara, a operativni prihod, tačnije čisti plus u poslovanju koji je ostajao posle svih stavki za trošenje bio je okruglo 60 miliona zelenih novčanica. Veličina grada, dvorane, cena ulaznica, otkup TV prava, "superstarovi" unutar neke ekipe - sve su ovo faktori koji generišu profit unutar jednog NBA kluba.

Možda i prelomni trenutak za celokupnu ligu dogodio se sezone 2010/11, kada je NBA organizacija potpisala drugačiji kolektivni ugovor sa timovima koji se takmiče "preko bare", kada je bukvalno preko noći svaka franšiza zbog boljih uslova preraspodele novca postala vrednija za oko 29 procenata na tržištu. Već 2013. godine vrednost NBA timova skače za vrtoglavih 74,4 procenata i to je bilo to - NBA je postao jedan od najvrednijih i najplodonosnijih biznisa na čitavoj zemaljskoj kugli. To je bila prva godina kada je prosečna vrednost rostera nekog tima prelazila milijardu evra.

Na kraju 2019. godine, ekipa Njujork Niksa važi kao najskuplja i najvrednija franšiza u čitavoj NBA ligi, sa procenjenom vrednošću od oko 4 milijarde dolara. Na drugom mestu su Los Anđeles Lejkersi sa 3,7 milijarde i tu svakako nema mesta čuđenju, jer tržišta u okolini "Velike jabuke" i "Grada anđela" vrede najviše i ova dva tima će gotovo uvek biti na vrhu po ovom kriterijumu bez obzira na rezultate postignute na terenu. I upravo to se najbolje dokazuje na primeru Niksa, koji su tek pet puta u poslednjih 19 sezona izborili nastupe u plej-ofu. Da stvar u ovom pogledu bude još uočljivija, ekipa iz "Medison skver gardena" neretko završava sezonu među poslednja tri tima u Istočnoj konferenciji po broju pobeda, ali im vrednost uprkos mizernom odnosu po broju pobeda i poraza nije padala. Naprotiv…

Treće mesto drže Golden Stejt Voriorsi (3,5 milijardi dolara), koji su poslednjih sezona imali veoma puno uspeha na terenu i nekoliko "Ol star" imena u svom sastavu, četvrti su Čikago Bulsi sa proračunatom osnovnom vrednošću od oko 2,9 milijardi (Džordan je Bulse načinio slavnima za sva vremena), a peto mesto drži najtrofejniji NBA klub u istoriji Boston Seltiksi sa 2,8 milijardi dolara.

One najmanje atraktivne i najmanje praćene franšize na globalnom nivou u ovom trenutku i najmanje vrede - ukoliko neki biznismen reši da za sebe otkupi sto odsto akcija u Šarlot Hornetsima, morao bi da sa bankovnog računa transferiše 1,25 milijardi dolara!

Nju Orleans Pelikansi su nešto "jeftiniji" sa 1,2 milijarde (uprkos prvom piku sa drafta Zajonu Vilijamsonu), dok je najmanje zanimljiv tim trenutno Memfis Grizlis sa 1,19 milijardi...

Pa ako neki bogataš poželi da se "igra" NBA lige, svakako bi mogao da okuša sreću u ova tri tima... Ali ko će da se odrekne akcija u biznisu koji svake godine donosi sve više novca?

Rezultati nisu merilo

San Antonio Sparsi važe za najproduktivniji tim u ovom veku u NBA ligi. Ekipa legendarnog trenera Grega Popovića je postavila svojevrsni rekord sa 22 sezone zaredom u kojima su izborili plasman u plej-of.

U tom periodu su pokupili pet NBA naslova, ali ih je ovo sve učinilo tek 11. najskupljom franšizom u ovom stoleću. Ukoliko ove sezone opet izbore mesto među osam najboljih ekipa u Zapadnoj konferenciji, to bi bila njihova 23. sezona u nizu u doigravanju, što nikome nikada u istoriji ove lige nije pošlo za rukom. Da li će to biti dovoljno za skok akcija, teško je reći. Ali jedno je sigurno - tržište Teksasa nikada neće imati takvu prolaznost kao Njujork ili Kalifornija.

