DEN TANA ZA KURIR O KOBIJU: Pola života je proveo kod mene! OBOŽAVAO JE NAS SRBE

Pola svog života je proveo kod mene u restoranu. On je jedna od najboljih osoba koje sam u životu upoznao, ovim rečima je Dobrivoje Tanasijević - Den Tana Kurir počeo emotivnu priču o Kobiju Brajantu.

Lokacija - čuveni restoran u Los Anđelesu „Den Tanas“. Gost - najdraži, Kobi Brajant.

- Svaki put kada bi došao, odlazio bi u kuhinju. Da, u kuhinju. Mate je bio šef kuhinje i Kobi je stalno odlazio da mu se javi, a takođe i da pozdravi ostale radnike - nastavio je neverovatnu priču legendarni ugostitelj.

Nije bilo potrebno postavljati pitanja, priča o Brajantu tekla je sama od sebe.

- Svi su ga obožavali. Bio je jedan od omiljenih gostiju. Miran, familijaran čovek, bez ikakvih afera, i to neke ženske što su mu nameštali bile su smešne priče. Kobi je bio čist kao suza... Ova tragedija me je baš pogodila. Gledam CNN i neku političku emisiju, kad prekinuše program zbog vesti o pogibiji Brajanta. Zanemeo sam. Šokiran sam ostao...

Povezanost Brajanta i naše zemlje bila je neizbežna tema.

- Kobi je bio jedan od nas, verujte mi. Iako nikada nije bio u Srbiji, neverovatna je ta njegova povezanost s nama. Obožavao je Novaka, strašno ga je voleo... Eto, na sve to znao je i da kaže ponešto na srpskom. Dobro, to su bile uglavnom psovke, ali... Bio je jedan od nas - podvukao je još jednom Den Tana i zaključio:

- Dosta je bilo tragedija i smrti, ali ova me je najviše pogodila. Baš zbog činjenice o kakvom se čoveku radi. Mnogo teško mi je ovo palo.

Deset za veče Druga kuća Lejkersa

„Den Tanas“ je mesto u Los Anđelesu koje važe za dom Lejkersa. - To je kao njihov restoran. Često se dešavalo da tu uveče bude po deset igrača Lejkersa. Sećam se kad me je pozvao Medžik Džonson u doba kada se opraštao od košarke i rekao mi: „Rezervisao sam deset restorana u gradu za večeras, ali dolazim kod tebe“, to dovoljno govori o vezi kluba i restorana.