TRENER ZVEZDE POSLE POBEDE NAD PANATINAIKOSOM Šakota: Ovo je veoma važna pobeda za nas, Perperoglu je pokazao klasu!

"Čestitam igračima, ovo je važna pobeda u teškom rasporedu. Panatinaikos je igrao poslednju utakmicu protiv Valensije, nije imao ligu, ima jak tim, najjači skakački, trebalo je odigrati posle derbija, mnogo emocija, gde su igrači dali sve od sebe", rekao je Šakota na konferenciji za novinare posle utakmice.

Zvezda je večeras u Beogradskoj areni pobedila Panatinaikos sa 78:73, u utakmici 23. kola Evrolige. Crveno-beli su 10. na tabeli sa 10 pobeda i 13 poraza, a Panatinaikos je šesti sa 13 pobeda i 10 poraza.

Šakota je rekao da su se pojedini igrači vratili iz povreda i bolesti i da je na početku promenio startnu postavu kako bi probao nešto novo. On je dodao da ekipi treba vrermena da se prilagodi na Evroligu.

"Kada dolaziš iz ABA lige koja nema veze sa Evroligom, igraš sa ekipama koje nemaju problema sa tim ritmom, svi su brži i agresivniji od nas. Ne možemo mnoge stvari da predvidimo. Kuzmić nije mogao da igra zbog stomačnih problema, a on je prvotimac, sa njim smo čvršći u skoku. Reskirali smo sa Stratosom (Perperogluom). To su nepredvidive stvari i ne obazirem se da li je bilo ružno ili lepo. Trebalo je okrenuti utakmicu i pobediti", naveo je on.

On je rekao da su svi strpljivo čekali grčkog košarkaša da se vrati iz povrede i da je Perperoglu večeras pokazao klasu, da ima karakter i da je to bilo dovoljno.

Trener crveno-belih rekao je da je ekipa mogla da ostvari i bolje rezultate da nije imala problema sa povredama i istakao da je više koncentrisana na ABA ligu kako bi popravila poziciju pred plej-of.

"Nismo se opteretili rezultatima u Evropi, neke utakmice smo gubili gde nismo samo mi bili krivi... Da smo pobedjivali tek onda bismo bili opterećeni rezultatima. Daleko je kraj, idemo jednu po jednu utakmicu, motivisaniji smo za ABA, ali igramo Evropu maksimalno koliko možemo", rekao je Šakota.

Šakota je naveo da će ekipa u sledećih 11 dana 10 biti na putu. Zvezda u petak igra protiv Himkija u Moskvi.

"Svi znamo da je Himki napadačka ekipa, imaju kvalitet da igraju vrhunsku odbranu. Nigde ne piše da onaj ko je na papiru bolji, da treba da pobedi. Pokušaćemo to da objasnimo igračima. Imali smo nesretan period sa povredama i bolesti", dodao je on.

