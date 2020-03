KAKVA DRAMA U SURDULICI! Košarkašice Kraljeva osvojile Kup posle sjajnog meča sa Žućkovim naslednicama! VIDEO

Bolje je Korać ušao u meč i pre svega zahvajujući dobrom šutu za tri poena, koji je u jednom trenutku bio stoprocentan 3/3 , došao do prednosti od devet poena (21:12).

Korać je vodio sve do 12. minuta meča kada im je potpuno stao šut i Kraljevo je sjajnom serijom uspelo čak da povede sa 22:21. Korać je nakon toga konsolidovao svoje redove i najviše zahvaljujući raspoloženoj Ljiljani Tomašević uspeo da vrati prednost sve do poslednjeg minuta prvog poluvremena kada su ''Malene'' dodale gas i do velikog odmora uspele da dođu do nerešenog rezultata.

Korać je dosta bolje ušao i u drugi deo meča, došao je do prednosti koji je čuvao praktično do poslednjeg minuta kada je Stojičić pogodila za Kraljevo i posle dugo vremena donela svojoj ekipi prednost. Posle nje, pogodila je i Luis pa su ''Malene'' sa četiri poena prednosti ušle u poslednji i odlučujući minut meča. Trojku je pogodila Vukosavljević i na pola minuta do kraja vratila neizvesnost u ovaj meč. Ipak, Račić pogađa uz faul i na dvadeset sekundi do kraja meča donosi, ispostaviće se, odlučujuću prednost. Probao je Korać da se vrati, ali je Stojiljković pogrešila prilikom izvođenja lopte. Delovalo je da će Kraljevo lako privesti meč kraju, međutim Luis je pogrešila i na 0.1 do kraja Korać je imao priliku da se vrati. Međutim, trene Koraća nije imao tajm-aut pa su loptu izveli sa svoje polovine. Šutnula je sa pola terena Ristić i pogodila, ali vreme je na žalost isteklo.

Kraljevo je tako došlo do prvog trofeja u svojoj istoriji, dok je Korać po šesti put izgubio finale Kupa.

Najbolja u pobedničkoj ekipi bila je Pjer-Luis sa 16 poena, a pratile su je Stojčić sa 15 i Račić sa 13 koševa. U ekipi Koraća bolja od ostalih bila je kapiten Tomašević sa 23 poena. Zanimljivo je da je cela prva petorka Žućkovih naslednica imala dvocifren učinak, dok se sa klupe u listu strelaca jedino upisala Tijana Jelić.

