OBRAZI JOŠ BRIDE NA -41! Partizan PONIZIO Zvezdu i zabeležio najubedljiviju pobedu u istoriji VEČITIH DERBIJA!

Догодило се на данашњи дан! (05.04.2011.) Партизан: Џерелс 17 поена, Гист 17, Катић 16, Весели 13, Џаваи 13, Милосављевић 12, Лучић 8, Кецман 7, Богдановић 5, Бешовић 4, Вујовић 4, Божић 2, тренер Владе Јовановић. #kkpartizan

A post shared by Partizan is life (@partizanislife) on Apr 5, 2020 at 5:13am PDT