IZGUBIO SAM 10 KILOGRAMA, A ON JE BIO NA GRANICI SMRTI: Hrvatski trener o PAKLU korone kojom ga je zarazio predsednik

Splitski stručnjak je vodio veliku borbu protiv Covid-19, koji je u svetu odneo više od 212.000 života, od toga preko 1.600 u Švajcarskoj.

Najgore je prošlo, a Bavčević se u razgovoru za “Slobodnu Dalmaciju” osvrnuo na težak period iza sebe.

- Završio sam na kraju i u bolnici. Izgubio sam 10 kilograma za 12 dana. Uticalo mi je sve skupa i na pritisak. U bolnici su me, na intenzivnom odeljenju, spojili na kiseonik, infuziju. To mi je tada strašno pomoglo. Prepadne se čovek. Nije ugodno. Tamo su me i testirali, ali već sam pre znao da je to korona jer sam zbog kontakta sa zaraženom osobom prethodno bio u samoizolaciji - rekao je Bavčević i dodao:

- Ukupno sam 15-16 dana osećao simptome. Počeli su peckanjem u grlu, a posle od bola u leđima više nisam mogao ni da stojim ni da ležam. U bolnici sam proveo 36 sati pa su me zbog kapaciteta i broja obolelih pustili kući jer mi smo u poluepicentru zaraze.

On kaže da je predsednik kluba, relativno mlad čovek, takođe bio u teškom stanju.

- Predsednik kluba od kog smo to pokupili čovek koji ima samo 43 godine, koji je sportski tip, je bio na granici života i smrti! Mesec dana je bio bolestan, kašljao, nije se mogao dignut iz kreveta. Ova bolest je čudna. Dok se ne izmisli vakcina, nije gotovo”, zaključio je Bavčević.

