ZORAN SAVIĆ O AKTUELNOJ SITUACIJI U SVETU I SPORTU: Slede nam godine krize, košarka je u haotičnom stanju (VIDEO)

"Videli smo da zemlje koje imaju uređen zdravstveni sistem ne mogu da izdrže udar virusa. Pik krize i nedostatak respiratora su bili veliki problem. Mislili smo da će sve ovo trajati 15 do 20 dana. Očekujem veliku globalnu krizu, kako finansijsku tako i u drugim oblastima života. Predviđanja kada je trajanje krize u pitanju kreću se od godinu, godinu ipo, pa sve do deset godina. Sport je jedna od grana koja će biti najviše pogođenih pandemijom", istakao je Savić u razgovoru za Arenu sport. On je još govorio o stanju u ULEB, FIBA i NBA ligi uporedivši situacije u košarci i fudbalu.

(Kurir sport, Arena sport)

