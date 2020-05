KURIR OTKRIVA Dva imena u trci za novog trenera Zvezde: Čović bira između igračke i trenerske legende kluba!

Legendarni as radi sjajan posao u Monaku, ali najnovija dešavanja na košarkaškoj pozornici otvorila su opciju da promeni sredinu. Monako je bio lider francuskog prvenstva i učesnik top osam faze Evrokupa, ali sve je to poništeno, pa bi u narednoj sezoni morao da krene od nule. A Obradoviću je to poslednja godina ugovora s Monakom.

- Saša Obradović ima ugovor na još jednu sezonu, uz džentlmenski dogovor u slučaju ponude iz NBA i Evrolige - izjavio je nedavno Sergej Djadečko, prvi čovek kluba.

Naravno, opcija vezana za povratak Dejana Radonjića na Mali Kalemegdan i dalje je aktuelna. Sjajni stručnjak ostavio je neizbrisiv trag u Zvezdi i nema sumnje da bi njegovim povratkom srpski prvak i te kako profitirao.

