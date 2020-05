Bivši košarkaš Željezničara i Borca iz Čačka, osvojio je pet šampionskih titula u Srbiji, četiri u ABA ligi i tri puta u Kupu Radivoja Koraća kao pomoćnik Duška Vujoševića u Partizanu.

Kao samostalni trener crno-belih od 2010. do 2012. godine osvojio je ABA ligu, a bio je i selektor reprezentacije Srbije do 18, kao i selekcije do 20 godina.

Vodio je i Donjeck, Igokeu, Lokomotivu Kubanj i Šenžen Avijatorse, gde je i dalje trener.

Vlada Jovanovic ‘almost certain’ to replace Dejan Milojevic as Mega Bemax coachhttps://t.co/UgiB8OYKtp — Sportando (@Sportando) May 28, 2020

Kurir sport

Kurir