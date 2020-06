ON MENI MATER, JA NJEMU DA JE IDIOT: Rađa posle 27 godina ĆUTANJA konačno progovorio o svađi sa Draženom Petrovićem!

- Teško je napisati nešto o Draženu što već nije bilo napisano. Ipak nakon gledanja 'Last Dance' moram napraviti paralelu. Neću pričati o igračkim kvalitetima jer to u ovoj situaciji nije ni bitno. Samo glava. Sve što je u Džordanovoj glavi to je bilo i u Draženovoj. Identično. Zato i je bio to što je bio. Pobednik iznad svega", napisao je Rađa.

Gubile su se utakmice tu i tamo, prvenstva i titule, ali glava je bila ta koja nije dozvoljavala predaju i koja je gurala bez kompromisa napred. Od njega je i moja glava naučila puno i kopirala nesvesno. Ko je tada ima pojma o bilo čemu.

I sad za potvrdu svega jedna situacija koju malo ko zna. Poslednja utakmica Draženova protiv Slovenije u Poljskoj. Totalno nebitna jer smo igrali finale kvalifikacija, a prva tri idu na EP. Znači utakmica za ništa. Niko nije ni trebao da igra. Međutim, to za njega nije nikad bila opcija. I naravno da se pri kraju utakmice koju smo izgubili nas dva popi*karmo iz pi*darije. Ko kome nije dodao, ko nije zagradio. On meni mater, ja njemu i nema više toga. I onda sutradan taj nesrećni put. Ranom zorom sedimo Stojko (Vranković prim. aut), on i ja za istim stolom i pijemo kafu....

Kaže on Stojku da mi kaže da sam idiot, a ja opet isto tako preko Stojka njemu. Nema veze što igraš, važno ili ne, uvek si morao biti na 100 posto. Zato i je bio veliki vođa, zaključio je Rađa jako emotivnu objavu.

Nesreća u kojoj je Dražen Petrović izgubio život se dogodila u nemačkom Denkendorfu, dan posle utakmice u poljskom Vroclavu između Slovenije i Hrvatske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Kurir sport

Kurir