MILJENIK GROBARA PRIZNAO: Napravio sam veliku grešku što nisam prešao u ZVEZDU! Varda: Trinkijeri je FOLIRANT!

Varda je bio na korak da obuče dres crveno-belih, ali je ipak odlučio da ode u Olimpiju jer je ipak dete Partizana i veliki navijač ovog kluba.

Nekadašnji centar pričao je za Jutjub kanal "Sport and Tech", o Koriju Voldenu koji je ovog leta prešao iz Partizana u Zvezdu.

"To je za mene normalna stvar da igrač pređe iz Partizana u Zvezdu i obrnuto, U profesionalnom svetu, pogotovo igrača koji nisu sa ovih prostora koji ne razumeju rivalstvo Zvezde i Partizana, njima je to svejedno", rekao je Varda i dodao:

"Možemo mi koji smo navijači da pričamo on je ispao ovo ili ono, ali on radi kao profesionalac".

foto: EPA/DAVID AGUILAR

Varda je to objasnio na svom primeru.

"Sa ove tačke, ja sam napravio veliku grešku. Imao sam opciju da dođem kada je Kari (Svetislav Pešić) došao u Zvezdu. Išao sam na razgovore, sve smo se dogovorili, ali je bila jedna jedina stvar – ako Olimpija ne pošalje taj dan ugovor, to je to (idem u Zvezdu). Olimpija je poslala ugovor i tada sam gledao kao Partizanovac i razmišljao da je možda bolje da idem u Olimpiju da ne bi bilo nekih problema. Nadao sam se da ću jednog dana imati priliku da završim karijeru u Partizanu, ali to se nikada nije desilo. Od tog odbijanja Karija moja karijera je kranula da ide ka dole. Olimpija se raspala zbog novca, pukla mi je i tetiva u Radničkom... U svetu sporta imaš emocije ukoliko si domaći igrač, ali od stranca da očekuješ da bude lojalan – teško".

foto: Starsport©

Varda se osvrnuo i na odlazak Andree Trinkijerija iz Partizan

"Trinkijeri ima kvalitet, ali ja sam i Jankoviću rekao, kada smo gledali neku utakmicu zajedno, da je veliki folirant. Ako sam nekoga uvredio ili ako sam pogrešio u viđenju svega toga, neka mi oprosti. Da je čovek imao bilo gde da ide, ne verujem da bi došao u Partizan. Pričao je da je Partizan familija, da nije tu zbog novca, a onda je otišao zbog toga...", kazao je Varda.

